La alianza entre HD Hyundai y SIMA Perú contempla la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo conjunto de capacidades industriales. (Foto: Hyundai Heavy Industries)
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Whitney Miñán
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Ulsan, Corea.- Hyundai Heavy Industries, o simplemente, HD Hyundai, es el “músculo pesado” de Corea del Sur. Es uno de los astilleros más grandes del planeta, que construye desde masivos barcos de carga que mueven el comercio mundial hasta tecnología de defensa de alta complejidad. Su llegada al Perú se dio a través de una alianza estratégica: en el 2024, la compañía fue seleccionada para el codesarrollo de buques para la Marina de Guerra del Perú, en conjunto con los astilleros nacionales de Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

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