En este contexto, Gestión tuvo la oportunidad de conversar, en exclusiva, con Daekyu Kim, gerente / marketing y ventas de buques navales (submarinos) en la unidad Naval & Medium Size Shipbuilding BU de HD Hyundai sobre los siguientes pasos. Como parte del diálogo, dos temas resaltan: un ofrecimiento a Argentina y un centro de educación en el Perú.

LEA TAMBIÉN: Los acuerdos entre Corea del Sur y Perú que nos convertirían en un polo tecnológico militar

El punto de partida: HD Hyundai en Perú

El primer acuerdo entre la empresa y Perú, que data del 2024, plantea el codesarrollo de cuatro embarcaciones: una fragata, una patrullera oceánica y dos buques auxiliares de apoyo logístico (BALOG). En diciembre del 2025, con un segundo contrato, se definió el codesarrollo de un submarino.

Bajo esta premisa, HD Hyundai se concentra en al menos cinco frentes: diseño naval, suministro de materiales y equipos, soporte técnico, transferencia de tecnología y cooperación industrial con SIMA.

Kim recordó que la visión de HD Hyundai consiste en acompañar al Perú en su evolución de país operador de submarinos a país constructor, y, de constructor a exportador . En ese proceso, uno de los principales beneficios sería el desarrollo del ecosistema de la industria naval peruana, acompañado de una cooperación industrial y transferencia de tecnología y conocimientos.

El primer acuerdo entre la empresa y Perú, que data del 2024, plantea el codesarrollo de cuatro embarcaciones. (imagen: Andina)

LEA TAMBIÉN: Los acuerdos entre Corea del Sur y Perú que nos convertirían en un polo tecnológico militar

Centro de educación en el Callao, un nuevo paso

El ejecutivo indicó: “[...] Somos constructores navales, sí, pero ahora dedicamos mucho esfuerzo a la parte tecnológica porque sabemos que nuestro siguiente paso es ser eficientes, lo que al final puede reducir el tiempo de entrega o puede ahorrar los costos de fabricación”.

Para que el círculo virtuoso se cierre, Kim recordó que HD Hyundai y el Gobierno de Corea del Sur financian que los trabajadores de SIMA puedan visitar el país asiático para entender la tecnología de construcción naval que manejan. “Esos trabajadores no son del tipo gerencial. Son trabajadores como los operarios. A los proveedores secundarios y terciarios de SIMA, por ejemplo, pintores o los obreros, también los podemos invitar”, refirió Kim.

Con ello en mente, fue enfático en anunciar que se dará un paso más: se pretende crear un centro de educación y tecnología en el Callao para los astilleros locales.

“Por ejemplo, HD Hyundai puede enviar a nuestros instructores a ese centro [en el Callao] y los trabajadores [de SIMA] y los de los proveedores secundarios y terciarios podrán asistir al centro [...] El centro de educación es un proceso en marcha. Estamos intentando lograr que se haga realidad. Estamos trabajando en ello”, informó a Gestión.

Hay que recordar que en agosto del 2025, HD Hyundai y el Ministerio de la Producción (Produce) firmaron un memorando de entendimiento (MOU) que se enfocó en cooperación estratégica, transferencia de tecnología, innovación y capacitación, con la idea de impulsar a las mypes y las carreras técnicas vinculadas al sector naval.

“Comparando con la capacidad de SIMA, en mi opinión, los proveedores secundarios y terciarios del Perú están en un nivel muy bajo. [...] Por ello, estamos intentando ‘hacer’ [desarrollar] proveedores secundarios y terciarios e [impulsar] la educación”, anotó.

SIMA y HD Hyundai tienen el plan de impulsar la indutria naval en el país. (Foto: SIMA)

LEA TAMBIÉN: Los acuerdos entre Corea del Sur y Perú que nos convertirían en un polo tecnológico militar

Argentina como “cliente”

Kim también comentó que una de las dificultades del sector en Latinoamérica es el mantenimiento de las embarcaciones y submarinos que poseen.

“El mayor problema o desafío en Latinoamérica respecto, por ejemplo, al proyecto de submarinos es el mantenimiento. Por eso [...] muchas de las Marinas de esta región están buscando una instalación con capacidad de dar este servicio de manera muy segura. Porque crearla de manera independiente significaría gastar mucho dinero”, mencionó.

El mayor desafío en Latinoamérica es el mantenimiento de las embarcaciones, reconoce Daekyu Kim. Es aquí donde entra la alianza entre HD Hyundai y SIMA.

La idea, mencionó el ejecutivo, es ofrecer este servicio, como un primer paso, a Argentina y, más adelante, extenderse a otras economías: “HD Hyundai puede actuar como el proveedor del paquete de diseño y de materiales y SIMA puede hacer su trabajo como constructor naval y encargarse del mantenimiento. Pensemos en esto: la fuerza de submarinos de la Marina de Argentina puede establecerse en SIMA, con la propia gente de la entidad de la Marina del Perú [...]”.

Y si esto se concreta, habrá más pasos por dar: “Por eso, la alianza entre SIMA y HD Hyundai no quiere quedarse solo en una idea. Sí, intentaremos buscar una ‘segunda Argentina’ y otros mercados. [...]”.

LEA TAMBIÉN: Los acuerdos entre Corea del Sur y Perú que nos convertirían en un polo tecnológico militar

Visita a Perú

Si bien HD Hyundai seguirá trabajando con SIMA, esperan dar incluso mayores pasos con el nuevo Gobierno.

“Mi agenda depende de lo que ordene el Gobierno [de Perú]. Si me llaman, visito Lima al día siguiente. [...] Es un honor tener una oportunidad con el nuevo Gobierno peruano, pero si puedo tener una oportunidad de conversar con ellos, me gustaría hablar de nuestra estrategia”, refirió.

Vale decir que una comitiva de HD Hyundai vino a la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.