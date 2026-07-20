La surcoreana LIG Defense & Aerospace (LIG D&A), fabricante de armamento y productos aeroespaciales, inauguró en Lima su oficina regional para América Latina, una apuesta que convierte al Perú en plataforma de expansión de la industria de defensa coreana en la región y que llega en pleno desarrollo del programa de modernización de la Marina de Guerra del Perú.

En detalle, la oficina de Lima operará junto con la sede que la empresa ya tiene en Colombia y funcionará como centro de operaciones para atender la creciente demanda de defensa en la región, con foco en relacionamiento con clientes locales, marketing y soporte técnico.

“La apertura de la oficina de representación en Latinoamérica es una promesa de compartir de cerca las inquietudes de nuestros clientes”, afirmó Shin Ick-hyun, director ejecutivo de LIG D&A.

LIG D&A ya cuenta con presencia en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Malasia y Europa, y este año lanzó su primera filial en Estados Unidos, LIG Defense US, orientada a estrechar vínculos con la Armada estadounidense.

Representantes de LIG Defense & Aerospace, así como del gobierno y las fuerzas armadas de Perú durante una ceremonia que marcó la apertura de la oficina regional de la compañía coreana en Lima.

Fabricante surcoreano elige a Lima para conquistar el mercado de defensa regional

La decisión de la firma surcoreana de abrir una oficina en la capital no es casual. En noviembre del 2024, LIG D&A firmó un contrato para suministrar sistemas embarcados —gestión de combate, guerra electrónica y enlaces de datos— destinados a las fragatas de 3,400 toneladas y a los patrulleros oceánicos de 2,200 toneladas que construye la Marina peruana. La compañía busca consolidarse como socio clave del programa de modernización naval junto a HD Hyundai Heavy Industries.

En abril, la empresa participó en SITDEF 2025, la mayor feria de defensa de Latinoamérica, donde exhibió sistemas de combate naval, radares multifuncionales y armamento guiado como el CIWS-II, el Haegung y el Pigung, además de misiles anticarro terrestres y vehículos de superficie no tripulados.

Con la nueva sede, LIG D&A apunta a culminar el proyecto de sistemas de combate naval en curso y, en paralelo, diversificar su portafolio de exportación hacia armas guiadas de precisión y sistemas de comunicación, identificando en tiempo real los requerimientos de las fuerzas armadas en Perú.

“Más allá de la simple venta de sistemas de armas, nuestro objetivo es convertirnos en un verdadero socio para los países latinoamericanos a través de un apoyo logístico integral, una estrecha cooperación técnica y el crecimiento junto con las empresas locales”, sostuvo el ejecutivo.

Además, un vocero de la compañía agregó que la oficina peruana será “el motor que acelerará la expansión del mercado latinoamericano”, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada país.