Cuando el pasado 13 de enero la banda surcoreana BTS incluyó a Perú en su gira mundial, las búsquedas de sus canciones en Spotify Perú se dispararon 94% frente a un día habitual. El embajador de la República de Corea en el Perú, Choi Jong-uk, no se sorprende por el furor que despierta el Hallyu —la ola coreana— en casi todos los países de Latam. “Ya existe un barrio coreano en Lince (Lima)”, dice en esta entrevista con G de Gestión, en la que aborda el intercambio comercial, los avances en el sector Defensa y hasta recomienda una ruta turística imprescindible en su país.

En sus palabras, la relación entre Perú y Corea del Sur atraviesa uno de sus momentos más dinámicos. Por primera vez en sus 60 años de cooperación, ambos países celebrarán oficialmente el Día de la Amistad Peruano-Coreana, con una agenda que incluirá actividades culturales —desde K-pop y cine coreano hasta una feria empresarial y un seminario económico y de comercio—.

¿Cuál es el estado actual del comercio entre Perú y Corea del Sur?

En los últimos años, el volumen comercial entre Perú y Corea se ha acercado a los US$ 3,000 millones promedio anual, con una balanza favorable al Perú. Para Corea, Perú es clave porque puede asegurar una cadena de suministro de minerales estratégicos como cobre y zinc, fundamentales para producir semiconductores y baterías.

¿En qué consiste la cooperación en defensa que vienen impulsando desde hace algunos años?

Hyundai Rotem firmó con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME) un acuerdo marco para introducir tanques y vehículos blindados. Este año ambas partes están conversando sobre un contrato de implementación que incluye inversión directa y transferencia tecnológica.

¿A qué se refiere con inversión directa?

Hyundai Rotem conversa con FAME para establecer líneas de co‑producción y ensamblaje, aunque aún se negocia la localización y alcance del proyecto.

¿Podría ser en Lima?

Eso lo definirán las dos empresas.

¿Qué otras empresas coreanas están activas en el país?

Hyundai Heavy Industries ya trabaja con la Marina de Guerra y tiene oficina dentro de Servicios Industriales de la Marina- SIMA. Además, otras compañías coreanas exploran expandir su presencia en el mercado peruano.

¿Es posible que fabricantes coreanos de semiconductores se instalen en Sudamérica?

No, lamentablemente no. Hay mucha presión desde Estados Unidos, por eso Samsung y SK Hynix ya tienen un plan para construir sus plantas en Estados Unidos porque ellos quieren conseguir una cadena de suministro de chips y semiconductores.

¿Qué actividades empresariales tendrá la Semana de la Amistad?

El próximo 1 de abril la embajada organizará una feria para presentar productos y empresas coreanas, e invitará también a compañías peruanas. Estimamos la participación de al menos 20 grandes empresas coreanas.

Intercambio gastronómico: alimentos

¿Cómo avanza la cooperación en agricultura y alimentos?

Los productos peruanos son muy valorados en Corea: paltas, uvas, mango, café y pota se comercializan sin problemas. El ingreso del arándano peruano sigue en evaluación. Por otro lado, la comida coreana gana popularidad en el Perú, lo que incrementa la importación de alimentos coreanos.

¿Qué tipo de alimentos coreanos está importando Perú desde el boom de Kpop y Kdramas?

No tengo una cifra, pero sin duda podemos ver más restaurantes y cafés coreanos administrados por peruanos. La gastronomía coreana o K-food se ha popularizado gracias a los k-dramas. Uno de los platos más famosos es el kimbap. En el distrito de Lince podemos ver muchos restaurantes, tiendas de conveniencia y negocios de contenido coreano administrados por peruanos, como si fuese un Barrio Coreano. En Miraflores también hay opciones.

En este intercambio cultural, ¿qué oportunidades de exportación tiene Perú?

Por los K-dramas vemos a muchos personajes tomando café. Por ejemplo, la marca colombiana Juan Valdez ya está en Corea. Respecto a los productos de Perú, el mango Edward es un ejemplo, es muy popular en nuestro país, la consideramos una fruta de lujo y la entregamos en días especiales.

Por otro lado, ¿qué cooperación existe en innovación y educación?

Samsung organiza cada año un concurso de innovación para estudiantes peruanos. KOICA impulsa proyectos una subvención de $8 millones entre 2016 y 2024 para establecer laboratorios de innovación en la Universidad de Lima, la Universidad de Piura y la Universidad Nacional de San Agustín en el Sur para construir una red de innovación y startups basada en las TIC en Perú.

El boom del entretenimiento coreano en Perú

¿Qué impacto tiene el entretenimiento coreano en la economía de su país?

La película Las Guerreras K-pop, que tiene todos los elementos de la cultura coreana juntos, incluyendo el K-pop, el K-good y el K-beuty, ha generado un impacto positivo en nuestro turismo y gastronomía.

Uno de los ingredientes principales de nuestro plato gimbap, el alga marina, registró un incremento de 13,7% en su volumen de exportación en el 2025, superando los 1.13 millones de dólares. Por eso, en Corea, hemos apodado al alga marina como el “semiconductor negro”, comparándola con el principal producto de exportación del país, los semiconductores.

¿Hay algún impacto adicional?

Hay más turistas que quieren conocer el distrito de Gangnam, famoso por la canción Gangnam Style, que abarca todo lo relacionado con el K-beuty. Especialmente el maquillaje coreano registra máximos históricos en volumen de envíos. Hoy Corea se ha posicionado en el top 3 de exportadores de cosméticos, junto a Francia y Estados Unidos.

Además, sabemos que Netflix invertirá entre 2023-2026 más de US$ 2,000 millones en contenido coreano. El número de producción originales coreanos en la plataforma de streaming pasó de 4 en 2018 a 32 en 2025.

¿Qué indicadores reflejan la influencia de la cultura coreana en Perú?

Pienso que el Perú es el país que más respalda la cultura coreana en la región. Los jóvenes peruanos no son solo simples consumidores, sino que se han convertido en actores activos que reinterpretan y desarrollan el contenido cultural coreano a su estilo. Por ejemplo, Bling-one es el primer grupo femenino de Kpop de América Latina y son peruanas.

Un tour por Corea del Sur, según el embajador

Ante el boom de la cultura coreana, ¿qué ruta turística recomienda hacer?

Recomiendo visitar Seúl por tres o cuatro día y conoce el Palacio de Gyeongbokgung y el distrito de Bukchon, así como el mercado de artesanías de Hongdae. No olvide la Torre Namsan y el Museo Nacional de Corea.

También puede visitar ciudades como Busan —el puerto más grande de Corea— y la isla Jeju, a solo una hora de Seúl. El tiempo mínimo para conocer los lugares emblemáticos son 10 días.

¿Qué avances hay en la enseñanza del idioma coreano en el Perú?

El programa en San Marcos empezó hace dos años. La embajada busca expandir la enseñanza del coreano y fortalecer alianzas con más universidades, incluida la PUCP.