El popular grupo surcoreano de K-pop BTS confirmó una gira mundial que se extenderá entre 2026 y 2027, con un total de 79 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo. El tour marca el regreso oficial del grupo tras dos años de pausa por proyectos individuales y servicio militar, estando acompañado por el lanzamiento de un nuevo álbum previsto para el 20 de marzo, el primero con material completamente nuevo desde 2020. A continuación, conoce todos los detalles.

La gira comenzará con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur, los días 9, 11 y 12 de abril de 2026, antes de continuar por Tokio y luego dar paso a un extenso recorrido por Norteamérica. En esta etapa se incluyen paradas en ciudades como Tampa, Las Vegas, Chicago, Toronto, Nueva York y Los Ángeles, donde cerrarán con cuatro presentaciones en el SoFi Stadium.

Posteriormente, BTS regresará a Busan en junio y durante ese mismo mes y julio recorrerá varias ciudades europeas como Madrid, Bruselas, Londres, Múnich y París. En octubre, la gira se trasladará a Latinoamérica, con conciertos confirmados en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

El tour continuará hacia finales de 2026 y principios de 2027 en Asia y Oceanía, con fechas en Tailandia, Singapur, Indonesia, Taiwán, Australia, Hong Kong y Filipinas, además de más ciudades por anunciar en Japón y Medio Oriente. La producción contará con un escenario 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia más inmersiva y permitir mayor capacidad en los estadios.

Ciudades confirmadas en la gira mundial de BTS 2026–2027

Asia (inicio y cierre de gira)

Goyang (Corea del Sur)

Busan (Corea del Sur)

Tokio (Japón) (con más ciudades por anunciar)

Kaohsiung (Taiwán)

Bangkok (Tailandia)

Kuala Lumpur (Malasia)

Singapur

Yakarta (Indonesia)

Hong Kong

Manila (Filipinas)

Oceanía

Melbourne (Australia)

Sídney (Australia)

Norteamérica

Tampa (EE. UU.)

El Paso (EE. UU.)

Ciudad de México (México)

Stanford (EE. UU.)

Las Vegas (EE. UU.)

East Rutherford / Nueva Jersey (EE. UU.)

Foxborough / Massachusetts (EE. UU.)

Baltimore (EE. UU.)

Arlington / Texas (EE. UU.)

Toronto (Canadá)

Chicago (EE. UU.)

Los Ángeles (EE. UU.)

Europa

Madrid (España)

Bruselas (Bélgica)

Londres (Reino Unido)

Múnich (Alemania)

París (Francia)

Latinoamérica

Bogotá (Colombia)

Lima (Perú)

Santiago (Chile)

Buenos Aires (Argentina)

São Paulo (Brasil)

BTS regresa a México: fechas y registro para conseguir las entradas

Se confirmó oficialmente que México formará parte de la gira, lo que desató una ola de entusiasmo entre ARMY. BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, marcando uno de los regresos más esperados del grupo al país.

Para acceder a la preventa de boletos en México, esta se realizará los días 22 y 23 de enero y estará dirigida exclusivamente a quienes cuenten con membresía oficial ARMY. El registro deberá hacerse previamente a través de Weverse, utilizando el número de membresía (BA + 9 dígitos) cuando sea solicitado para desbloquear el acceso.

La gira norteamericana de BTS 2026 incluye 28 conciertos en 12 ciudades. (Foto: YOAN VALAT / POOL / AFP)

En el caso específico de México, así como Estados Unidos y Canadá, será válida únicamente la membresía US o GLOBAL, aunque si se tienen ambas, solo se tomará en cuenta la membresía US.

La venta general de boletos está programada para el 24 de enero, por lo que se espera una alta demanda.