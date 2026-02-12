El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a Estados Unidos tras acusaciones de perdida de soberanía del Perú en el Puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a Estados Unidos tras acusaciones de perdida de soberanía del Perú en el Puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno de rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la presunta perdida de soberanía del Perú en el .

A través de la red social ‘X’, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, desmintió el pronunciamiento de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de .

China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay”, indicó.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó de falsas las acusaciones de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú. (Imagen: X)
Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó de falsas las acusaciones de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú. (Imagen: X)
LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay: Contraloría investigará presuntas irregularidades en contrato

Las declaraciones se producen luego de que .

Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, publicaron en ‘X’.

Posteriormente este mensaje fue compartido por el recientemente nombrado embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien añadió: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.

¿Por qué se dio el pronunciamiento?

Estas advertencias se dieron luego que el Poder Judicial resolviera limitar expresamente las competencias del sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, de titularidad de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

De esa manera, se declaró fundada la demanda de amparo presentada por la empresa contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ordenó que el regulador se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal.

Pero, se precisó que el puerto no quedará sin control pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se encargará de la supervisión técnica, operativa y de seguridad; mientras que Indecopi mantiene el rol de evaluar la existencia de competencia en los servicios portuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay con supervisión restringida: Gobierno actuará con “recursos que ley le faculta”
Tarifas del puerto de Chancay: ¿Se abre puerta para que Ositrán no las regule?
Puerto de Chancay: fallo a favor de Cosco dejaría desprotegidos a usuarios, según Ositrán
Puerto Chancay: Cosco habla sobre reciente fallo que limita accionar de Ositrán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.