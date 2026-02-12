Ante la controversia que ha surgido por la decisión del Poder Judicial de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del puerto de Chancay, su operador Cosco Shipping Ports Chancay insistió en defender ese fallo judicial.

El abogado de la empresa, Jorge Danós, refirió que dicha resolución recoge el pedido de Cosco Shipping Ports Chancay de que se proteja su derecho de propiedad, libertad de empresa y seguridad jurídica, señalando que el marco legal es el que delimita las competencias del Ositrán en ese caso.

Las competencias del regulador según la empresa

Afirmó que las competencias del Ositrán están referidas a aquellos puertos que sean estatales, o estatales concesionados, donde hay contratos de por medio y un conjunto de obligaciones, y en los cuales se remite a ese organismo la regulación de sus servicios porque son terminales de propiedad del Estado y brindan servicios que les encargan.

Pero, en el caso del puerto de Chancay, insistió en que no existe contrato, sino una habilitación portuaria que fue otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y, por lo tanto, no se tendría que fiscalizar sus actividades.

Regulación de tarifas para el puerto

Danós reiteró, además, que -como confirmó Cosco Shipping a Gestión- esa empresa ha llevado al Poder Judicial al Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) por haber determinado que no existirían condiciones de competencia en el puerto de Chancay, en relación con el puerto del Callao.

El abogado refirió que, si en este nuevo proceso judicial queda firme la posición que plantea Indecopi de que no existe condiciones de competencia, de ser ese el caso “allí por mandato legal Ositrán podría intervenir, fijando tarifas para ese puerto”.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay: Contraloría iniciará control por presuntas irregularidades en contrato