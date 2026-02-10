Tarifas del puerto de Chancay: ¿Se abre puerta para que Ositrán no las regule? Foto: Andina
Tarifas del puerto de Chancay: ¿Se abre puerta para que Ositrán no las regule? Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

Recientemente, un fallo del Poder Judicial dio la razón a la demanda de amparo del Cosco Shipping vinculada al puerto de Chancay y determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no puede regular, supervisar, fiscalizar ni sancionar. Sin embargo, este falló especificó que si bien se limitan estas facultades, esto no incluye a aquellas “que concierne a su facultad de determinar las tarifas a usuarios finales [...]”.

TE PUEDE INTERESAR

Avanza proyecto para crear Puerto Seco del Sur en Puno: los pasos de Proinversión
Puerto de Chancay: fallo a favor de Cosco dejaría desprotegidos a usuarios, según Ositrán
¿Hacia adónde apuntan las inversiones en el Perú? Cinco sectores ganan peso
Puerto Chancay: Cosco habla sobre reciente fallo que limita accionar de Ositrán
PJ aún no notifica a Ositrán sobre límite para supervisar o sancionar al puerto de Chancay
Agroexportaciones: granada, berries y cacao apuntan a mayor protagonismo en el 2026
Puerto de Chancay: Ositrán no puede supervisar ni sancionar, falla el Poder Judicial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.