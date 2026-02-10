Sobre esto último, Gestión conversó con la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, para conocer en qué situación está la aplicación de tarifas del puerto del Callao después que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) determinara que no hay competencia entre Chancay y el puerto del Callao.

Recientemente, un fallo del Poder Judicial dio la razón a la demanda de amparo del Cosco Shipping sobre el puerto de Chancay. (Fuente: Andina)

-Entiendo que el fallo del Poder Judicial no afecta la facultad de Ositrán de fijar las tarifas para el puerto de Chancay, ¿cómo avanza ese proceso?

Indecopi dio su opinión, pero Cosco Shipping los demandó vía otra acción de amparo para objetar la decisión que tomó la institución. Mientras no se resuelva el tema entre Indecopi y Cosco Shipping, nosotros no podemos avanzar en la regulación porque esto está judicializado.

-¿Eso afectará la regulación tarifaria que alistaba Ositrán?

Hay un problema. Cuando esto se resuelva, que quizá sea aún en algunos meses, lo que se dijo en su momento en Indecopi podría quedar algo desactualizado porque el mercado avanza.

-Con ello, ¿habría la posibilidad que ya no se aplique esa regulación?

[Una vez se resuelva el tema] Ositrán no va a proceder a regular inmediatamente, sino que tendríamos que pedir una actualización de si lo que dijo Indecopi en su momento realmente sigue vigente. Recordemos que el principio es que nosotros no regulamos si hay competencia.

-Hasta ahora Indecopi ha dicho que no hay competencia. Pero ¿podría concluirse en que al final sí la hay?

[...] vemos una gran evolución en el mercado y eso podría significar que sí haya competencia.

(Cabe recordar que, por ejemplo, ya existe un servicio llamado “Alpaca”, que es una nueva ruta marítima directa entre Asia y Perú, operada por APM Terminals y MSC. Este servicio reduce los tiempos de envío a solo 23 días, lo que prácticamente se ve como un competidor directo para Chancay, tomando en cuenta que su valor agregado era el menor tiempo hacia China).

Cosco Shipping habla de la judicialización

Cosco Shipping Ports Chancay recordó ante consultas de Gestión que esa empresa inició acciones judiciales a finales de mayo del año pasado contra el informe emitido por el Indecopi publicado en abril del 2025, que concluía que no existen condiciones de competencia en el terminal portuario multipropósito de Chancay.

Ello -explicó esa compañía a este diario- en atención a no permitirse una revisión luego de presentar información demostrativa “ante los diversas errores metodológicas encontradas en el informe”.

Por ejemplo, Cosco observa que el informe de basa en proyecciones del plan maestro del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH), a pesar de que es un documento de carácter orientativo. Lo correcto, añade, hubiera sido basarse en datos de la realidad, que se encuentran disponibles.

Además, refiere que el informe obvia el alcance y categoría nacional otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y caracteriza como “puertos regionales” sin una razón clara para hacerlo, ello para luego concluir que los puertos de Callao y Chancay no atienden al mismo mercado. La data real enviada a Indecopi demuestra esta situación, anota.

Además, se establece un supuesto erróneo sobre el origen de las cargas, al asumir que toda proviene desde el centro de Lima, lo que no se condice con la realidad, según revisó la empresa: “No se toma en cuenta la opinión de la APN, el órgano especializado, que ya se había manifestado en diciembre de 2024 en el sentido de que sí existían condiciones de competencia”.

“[...] el informe llega a conclusiones erróneas respeto de las condiciones de competencia del TPMCH, lo que no permite continuar administrativamente y motivó la acción legal emprendidas por Cosco Shipping”, concluyó la compañía.