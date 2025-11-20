El servicio Alpaca de MSC consolida al puerto del Callao como la principal puerta de entrada de productos asiáticos al país. Desde APM Terminals reconocen que hay competencia con Chancay. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina
El servicio Alpaca de MSC consolida al puerto del Callao como la principal puerta de entrada de productos asiáticos al país. Desde APM Terminals reconocen que hay competencia con Chancay. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

APM Terminals y la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) inauguraron el miércoles oficialmente el servicio Alpaca, la primera y única ruta directa entre Callao y Asia que se completa en 23 días, 15 días menos que los plazos habituales en el comercio marítimo.

TE PUEDE INTERESAR

¿Frenos a las exportaciones peruanas? Esto observan desde el puerto de Chancay y Callao
Empresa suiza con sede en Perú prepara cambios en su almacén de concentrados en Callao
CAF alista estudio para consolidar hub Callao - Chancay: ¿en qué consistirá?
Vientos de moderada intensidad afectarán Lima, Callao e Ica: ¿desde cuándo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.