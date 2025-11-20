Según las empresas portuarias, con esto se fortalecerá el papel del Callao como hub logístico y estratégico regional, y debido a la cercanía con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se encamina al desarrollo de un servicio multimodal - aéreo para distribuir carga en 24 horas a cualquier “capital de Sudamérica”.

“Es la primera operación directa con el continente asiático porque se eliminan escalas. Ya no pararán en México, Centroamérica o Colombia. Se van a beneficiar importadores y clientes de aplicativos como Temu, Shein o Amazon porque ya no deberán esperar hasta 45 días por su pedido ” , mencionó Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals, a Gestión.

Asimismo, prevé que con la reducción de días en la travesía Callao - Ningbo (China) o Busan (Corea del Sur), se acortarán los costos de capital y habrá menor gasto en combustibles e inventarios, permitiendo ciclos de reposición más acotados y mayor capacidad de reacción ante los picos de demanda, beneficiando a rubros como manufactura, retail, tecnología y minería.

“Estos barcos traen electrodomésticos de Corea del Sur, textiles en centros comerciales como Gamarra y Mercado Central, así como productos industriales” , añadió.

Competencia con el puerto de Chancay, ¿en qué se diferencian?

Cada miércoles arribarán al Terminal Norte Multipropósito del Callao naves con capacidad de 7,000 a 16,000 TEUs; y a diferencia de Chancay, el puerto chalaco operará tanto en exportaciones como importaciones. Cabe precisar que al megapuerto de Cosco Shipping, de momento, solo realiza envíos al exterior.

El servicio Alpaca de MSC reduce a 23 días la ruta marítima entre Perú y Asia, beneficiando importadores y clientes, ya que es hasta 15 días más corto que el resto de embarcaciones. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina

“Si un importador recibe sus stocks en menos tiempo, puede manejar sus inventarios de manera mucho más eficiente. Eso representa un ahorro muy significativo para las empresas” , dijo a este diario Gonzalo Santillana, CEO Perú de MSC.

Santillana detalló que la apuesta por una ruta directa entre Callao y Asia responde a una decisión propia de MSC, bajo un servicio “no consorciado”. Es decir, son 14 naves desplegadas en la ruta del servicio Alpaca, y con capacidad de hasta 16,000 TEUs cada uno.

Fauche comentó que MSC —la naviera más grande del mundo— ya copó su demanda para las próximas seis semanas, y por ello estima que “todos van a empezar a pensar en traer barcos directamente desde Asia al Callao”.

Expansión en el muelle norte hacia 2028

“El Perú ya es un hub. Se habla mucho del terminal de Chancay, que será muy bueno, pero el Callao también es un terminal de primer nivel y ha invertido masivamente” , acotó Santillana de MSC.

Al respecto, el director comercial de APM Terminals adelantó que APM Terminals invertirá US$ 550 millones en ampliaciones, como parte de la etapa 3B, donde destaca un nuevo muele en forma de L, diseñado para recibir buques de 25,000 contenedores “los más grandes del mundo”, lo que elevaría la capacidad de transbordo regional.

“Se acortarán los tiempos de tránsito entre barcos, permitiendo transbordos y conexión en tiempo real de un barco a otro. Se concretaría (el nuevo muelle) en dos años y en el primer trimestre del 2028 tendremos un nuevo muelle super panamax”, señaló a Gestión.

La nueva ruta a Asia reduce tiempos y costos en el puerto del Callao. APM alista nuevo muelle en el terminal norte para recibir buques de hasta 25,000 TEUs. Foto: difusión

Fauche indicó que tras la apertura del nuevo muelle en 2028, se apostará por la modernización de la carga general —que se concretaría “en dos años más”—. “Cuando terminemos en esos cuatro años, las inversiones habrán llegado a 1,300 millones de dólares y Callao será el puerto más moderno de toda la costa oeste de Sudamérica”, concluyó.

¿Qué opina APM Terminals sobre regulación tarifaria en puerto de Chancay?

Desde APM Terminals comentan que la existencia de tres terminales de alto nivel como Chancay (Cosco), DP World y APM (Callao) garantizan la competencia suficiente. Vale acotar

“Hay plena competencia. No hay razón para que haya regulación. El mercado es maduro, profundo y grande como para regularse por sí mismo”, puntualizó Fauche, quien considera que la eventual regulación (de Chancay) podría generar “distorsiones” y mermar la dinámica del mercado.

Santillana, en tanto, reconoce también que se “convive directamente” con la competencia, aunque prefirió mantener neutralidad, ya que “es un tema que le compete únicamente al Estado decidir”.