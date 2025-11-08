El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que vientos de ligera a moderada intensidad impactarán este domingo 9 y lunes 10 de noviembre en Lima, Callao y otras regiones de la costa peruana. La institución activó una alerta amarilla, que abarca a Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima.

Según el aviso oficial, las ráfagas podrían generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en varias zonas del litoral.

El Senamhi advirtió también la presencia de cobertura nubosa, lloviznas, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Ica, otra vez en el foco

La región Ica será la más afectada del tramo costero. Para este domingo se prevén vientos de hasta 38 km/h, mientras que el lunes podrían alcanzar 35 km/h. Cabe recordar que esta semana Ica ya registró ráfagas cercanas a los 50 km/h, uno de los episodios más intensos del año.

Pronósticos por día durante la alerta

Domingo 9 de noviembre

Costa norte: vientos cercanos a 32 km/h

Costa centro: alrededor de 34 km/h

Costa de Ica: hasta 38 km/h

Lunes 10 de noviembre

Costa sur: velocidades próximas a 22 km/h

Costa de Ica: aproximadamente 35 km/h

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en zonas con superficies arenosas o con alta exposición al viento, y mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo.