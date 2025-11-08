Según el aviso oficial, las ráfagas podrían generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en varias zonas del litoral. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El alertó que vientos de ligera a moderada intensidad impactarán este domingo 9 y lunes 10 de noviembre en . La institución activó una alerta amarilla, que abarca a Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima.

Según el aviso oficial, las ráfagas podrían generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en varias zonas del litoral.

El advirtió también la presencia de cobertura nubosa, lloviznas, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Ica, otra vez en el foco

La región será la más afectada del tramo costero. Para este domingo se prevén vientos de hasta 38 km/h, mientras que el lunes podrían alcanzar 35 km/h. Cabe recordar que esta semana Ica ya registró ráfagas cercanas a los 50 km/h, uno de los episodios más intensos del año.

Pronósticos por día durante la alerta

Domingo 9 de noviembre

  • Costa norte: vientos cercanos a 32 km/h
  • Costa centro: alrededor de 34 km/h
  • Costa de Ica: hasta 38 km/h

Lunes 10 de noviembre

  • Costa sur: velocidades próximas a 22 km/h
  • Costa de Ica: aproximadamente 35 km/h

El recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en zonas con superficies arenosas o con alta exposición al viento, y mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo.

