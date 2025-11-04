Piura soportó 12 horas de lluvia: Fueron las más intensas de noviembre en 60 años. Foto: Correo / Difusión.
Piura soportó 12 horas de lluvia: Fueron las más intensas de noviembre en 60 años. Foto: Correo / Difusión.
de este fenómeno, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

de noviembre en 60 años en la región norteña.

“No se tiene un registro de precipitaciones como lo que se ha presentado (…) Normalmente se espera que llueva 0.8 (milímetros por día), pero al llegar a 14 milímetros, (está) muy por encima (de lo normal)”, precisó a RPP.

Asimismo, como Castilla, 26 de Octubre e incluso el mismo distrito homónimo de la provincia.

Huaicos en Huánuco

Por otro lado, en la región Huánuco, se reportaron viviendas afectadas tras registrarse un huaico producto de la activación de una quebrada tras lluvias.

Tras esto, la vía Huánuco - Tingo María quedó bloqueada, lo que afectó el tránsito de decenas de vehículos.

Cabe precisar que el Senamhi emitió una alerta naranja en Lima y otras 14 regiones por lluvias de moderada a fuerte intensidad.

La entidad estimó que estas precipitaciones estarán acompañadas de nieve, granizo, aguanieve, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Además, advirtió que aumentará la nubosidad por la tarde y noche, así como lluvias ligeras y dispersas en la costa norte.

La alerta esta programada desde el miércoles 5 al viernes 7 de noviembre en las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

Lluvias en Piura. Foto: Correo/ Difusión
Lluvias en Piura. Foto: Correo/ Difusión

