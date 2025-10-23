El Lote VI quedó a la espera de la suscripción de su contrato de licencia por 30 años. (Foto: Andina)
El Lote VI quedó a la espera de la suscripción de su contrato de licencia por 30 años. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general

Perupetro suscribió este miércoles el contrato de licencia para la operación por 30 años del Lote I, pero hasta el cierre de esta edición no podía confirmar aún la firma del contrato para la explotación del Lote VI. Hasta la medianoche del martes, las áreas de esta última zona petrolera aún estaban bajo operación de Petroperú, en la cuenca Talara (Piura).

TE PUEDE INTERESAR

Proponen crear canon por refinación y venta de petróleo: ¿precios de combustibles subirán?
Casi toda la UE respalda prohibir compras de gas y petróleo ruso en 2028
Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo”: oro, petróleo y prescindir de China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.