Así, la cooperativa nacida en Piura mantiene una visión de expansión de largo plazo sustentada en el fortalecimiento de su modelo de negocio y en la capacitación de su personal, señaló a Gestión el gerente general de la coopac, Jorge Molina.

“Tenemos una visión bien clara de crecimiento para los próximos cinco años”, indicó. Como parte de esta estrategia, adelantó que la entidad busca extender progresivamente sus operaciones hacia la zona de la selva, luego de consolidar su presencia en el norte del país.

Asimismo, acaba de expandirse a ciudades como Chimbote y Lima, en esta última prevé la apertura de siete oficinas este año y la incorporación de 20,000 nuevo socios.

El crecimiento, precisó, se realizará de manera orgánica y no contempla procesos de fusión o adquisición con otras cooperativas. En línea con este plan, la entidad prevé inaugurar dos nuevas agencias en el corto plazo.

Molina destacó que uno de los factores que ha permitido sostener la expansión es la formación de sus colaboradores a través de la Universidad Corporativa Santa Isabel, un centro de capacitación interno que prepara a los trabajadores antes de que inicien labores de campo.

Digitalización

A ello se suma una mayor incorporación de herramientas tecnológicas. Según explicó, la cooperativa inició hace aproximadamente tres años y medio un proceso de digitalización que ha permitido reducir significativamente el uso de documentos físicos y agilizar la atención de sus socios.

Actualmente, los desembolsos de créditos se realizan de manera digital y pueden ejecutarse en pocos minutos a través de dispositivos móviles utilizados por los asesores. Además, los distintos productos de la cooperativa ya cuentan con procesos digitalizados.

Como parte de la siguiente etapa de modernización, la coopac Santa Isabel trabaja en el desarrollo de una billetera digital para sus 250,000 socios. Si bien el proyecto aún se encuentra en evaluación y requiere completar algunos procesos internos, Molina estimó que podría concretarse en un plazo cercano al año y medio.

“El año pasado hicimos una inversión bastante importante”, comentó al referirse a los avances tecnológicos que servirán de base para la futura implementación de esta herramienta.

Clasificación

Por otro lado, la cooperativa también espera continuar incrementando el tamaño de sus activos, un factor que podría permitirle avanzar dentro de la clasificación establecida para las cooperativas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Molina indicó que la entidad viene realizando los esfuerzos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por el regulador y afirmó que los avances realizados hasta el momento han sido validados positivamente por la SBS.

La cooperativa, especializada principalmente en créditos grupales dirigidos a micro y pequeños emprendedores, sostiene que su crecimiento se ha apoyado en una expansión gradual, una fuerte capacitación interna y una creciente adopción de soluciones digitales para mejorar la atención a sus socios.