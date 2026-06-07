La Cooperativa cumplió 10 años en el mercado peruano y cuenta con más de 250,000 socios.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel planea una estrategia de crecimiento, tras cumplir 10 años en el mercado peruano.

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