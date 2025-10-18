Hay un gran número de entidades del sistema financiero y de seguros que podría participar en el manejo de fondos previsionales. (Foto: Andina).
Hay un gran número de entidades del sistema financiero y de seguros que podría participar en el manejo de fondos previsionales. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La ley de modernización del sistema previsional peruano permite el ingreso de nuevas empresas a la administración de los fondos de pensiones, tales como entidades financieras y compañías de seguro. Sin embargo, antes deberán cumplir con los lineamientos impuestos por el regulador.

TE PUEDE INTERESAR

Facilitarán fusión de cooperativas en dificultades, ¿cuáles se benefician?
¿En qué superan las cooperativas ecuatorianas a las peruanas?
Cooperativas de ahorro y crédito: la mitad de socios deudores reciben crédito exclusivo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.