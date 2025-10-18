Así, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dispuesto que los aspirantes a competir en la gestión de ahorros jubilatorios tengan una calificación de fortaleza financiera no menor a B+ vigente al momento de presentar la solicitud.

Si bien hay un gran número de entidades del sistema financiero y de seguros que podría participar en el manejo de fondos previsionales, las cooperativas de ahorro y crédito quedarían fuera de este grupo. Esto pese a que la ley permite que las coopac administren los ahorros para la jubilación de los socios que forman parte de ella.

La SBS quiere asegurarse de que las entidades que ingresen a la administración de fondos de pensiones puedan cumplir la obligación con el afiliado, manejen un adecuado nivel de liquidez y cuenten con espaldas financieras para responder a sucesos negativos, señaló el economista Ronald Casana.

“Lamentablemente, ninguna cooperativa podría solicitar a la SBS la autorización de una línea adicional para el manejo de estos ahorros por no lograr la clasificación mínima requerida. El umbral de B+ es prudente para no poner en riesgo las futuras pensiones de los afiliados”, manifestó.

Los ingresos a las AFP ganaron mayor ritmo en el último quinquenio. (Fuente: SBS, AAFP)

En el 2019 culminó el plazo para que las coopac -antes sin supervisión de la SBS- se registraran en la lista del regulador, proceso que arrojó un total de 434 entidades en el sistema. Tras la intervención de algunas por pérdidas de capital e insolvencia, y el cese de operaciones de otras por estar inactivas o no presentar reportes de estados financieros, hoy quedan unas 232 en el mercado.

De estas restantes, solo nueve entidades superan los S/ 347 millones (o 65,000 UIT) en activos, es decir, pertenecen al nivel 3 de cooperativas. No obstante, pese a ser de las más grandes del sistema de coopac, ninguna logra superar el requisito prudencial establecido por la SBS (calificación B+).