Antes de la supervisión de la SBS, se identificó un total de 434 cooperativas. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
Antes de la supervisión de la SBS, se identificó un total de 434 cooperativas. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito con el objetivo de mejorar la gestión de estas entidades y velar por la protección de los socios.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.