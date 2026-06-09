Las Normas Internacionales de Información Financiera, o simplemente NIIF, son -en términos sencillos- un manual de instrucciones o el “idioma universal” de la contabilidad y las finanzas. Sin embargo, no hace muchos años, evolucionaron e incorporaron a la sostenibilidad.

Aquí nacen las NIIF S1 y S2, de la mano de la International Sustainability Standards Board (ISSB), porque la sostenibilidad ya no es un tema aislado, sino un pilar financiero estratégico.

Hoy en día, los riesgos ambientales y sociales (como el cambio climático o las crisis hídricas) tienen un impacto directo en el flujo de caja, el costo del capital y la viabilidad a largo plazo de cualquier empresa. Por ello, la necesidad de tener reportes, ya no solo financieros, sino que se vinculen a estos otros temas.

Perú, a su manera, ha dado algunos pasos. Ya Gestión había informado que, el 27 de marzo de 2026, el Consejo Normativo de Contabilidad, a través de la Resolución N.° 001-2026-EF/30 oficializó la adopción de estas NIIF, que serán de obligatoriedad para aquellas empresas privadas con ingresos mayores a los 2,300 UIT (S/ 12.6 millones). Aunque arrancará en 2029, y será auditada, la hoja de ruta ya comenzó.

Vale decir que la NIIF S1 está vinculada a requerimientos generales para la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad y la NIIF S2 a información a revelar vinculada con el clima.

En este contexto, ya algunos actores salen al frente a hablar de la importancia de estas normas internacionales. Al respecto, Carlos Barrios, gerente de sostenibilidad de nuam, comentó sobre cómo se podría aprovechar estos estándares.

“Desde nuam y desde la Bolsa de Valores de Lima (BVL) hemos trabajado en el mercado local, principalmente en Perú, con la International Finance Corporation (IFC), en la promoción de la adopción de las NIIF S1 y S2 [...]“, mencionó en el reciente Peru Carbon Forum.

Normas NIIF S1 y S2. Fotocomposición: ChatGPT, Diario Gestión

Barrios brindó luces del impacto positivo: “Al principio las empresas se pueden asustar. Pero, en realidad, es una oportunidad. Por ejemplo, en nuam buscamos tener un mercado único, más grande y líquido, con más emisores e inversionistas, pero no solo de nuestros tres países (Perú, Chile y Colombia), sino necesitamos atraer a los inversionistas globales”

“Ahí está la oportunidad porque estos estándares globales nos sirve para atraer esa inversión [nueva]. Además, a las empresas les va a servir, no solo para tener trazabilidad de información propia, sino para poder compararse con las empresas de su misma industria en otros países [así no estén listadas]”, complementó.

En detalle, desde nuam consideraron que la implementación de normas que fortalecen la calidad, transparencia y comparabilidad de la información para inversionistas es fundamental para generar mayor confianza en el mercado, atraer inversión internacional y continuar alineando al Perú con los estándares globales en sostenibilidad y divulgación corporativa.

Por su lado, Daniel García, superintendente adjunto de investigación, desarrollo e innovación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), comentó cómo será el acompañamiento a los emisores para la adecuación.

Hay que recordar que en la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad se refiere a la SMV: “[Esta] y la Superintendencia de Banca, Seguros y FP (SBS) implementan las acciones necesarias para la emisión de normas y procedimientos relacionados con la NIIF S1 y la NIIF S2 [...] para las entidades bajo sus respectivos ámbitos de competencia, las cuales entran en vigencia según dispongan estos organismos de regulación y supervisión".

Justamente, precisó: “Hace unos meses, el consejo emitió una norma. Pero, vale decir que no termina siendo vinculante para la SMV o la SBS porque somos autónomos“.

Agregó: “Dicho esto, [previamente], en enero último, cuando publicamos nuestra agenda temprana 2026-2027, ya habíamos identificado y reconocido la necesidad de evaluar este tema y considerar la importancia de tener un reporte integrado en base a estándares internacionales. En ese camino ya empezamos desde el año pasado“.

García aclaró que desde la SMV son conscientes que este no es un tema que se logrará en un corto plazo: “Estamos preparando el camino. No todos los emisores son iguales. Claramente en el mercado de valores tenemos más de 200 emisores de todo tamaño, diversos alcances, industrias, necesidades. Esta naturaleza tenemos que reconocerla en la regulación. La regulación va a seguir siendo un mínimo. Habrán emisores, empresas listadas en mercados extranjeros, cuyas necesidades de reportar sean mucho mayores de lo que se le va a solicitar en Perú”.

El representante de la SMV dijo también: “Tenemos que aterrizar los conceptos de gradualidad y oportunidad. Habrán periodos de adecuación. Tenemos que ir preparando al mercado y a nosotros. Agregaría el tema de la capacitación, no solo del regulador, sino del mercado”, apuntó.