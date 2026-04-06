Sisesat: ¿cómo se gestiona la pesca en tiempo real? (Foto: Chat GPT / Andina)
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Camila Vera
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En la pesca del Perú, la falta de recursos nunca fue un problema: la falta de control, sí. Hubo un tiempo en que la anchoveta se capturaba sin reglas, bajo la ferocidad de una carrera olímpica, pero ese escenario quedó atrapado en las redes de la historia. Hoy, cada movimiento en el mar conserva un registro.

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