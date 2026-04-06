Esto pasa mientras DeepSeek prepara la llegada de su siguiente gran modelo de lenguaje, DeepSeek V4, que se espera que presente en febrero con capacidades avanzadas de programación.
Esto pasa mientras DeepSeek prepara la llegada de su siguiente gran modelo de lenguaje, DeepSeek V4, que se espera que presente en febrero con capacidades avanzadas de programación.
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnologia
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente ejecutivo de , , ha descrito este lunes la como una tecnología con un potencial comparable al de la electricidad o internet, asegurando que su adopción será “mucho más rápida” que cualquier revolución tecnológica previa.

En su carta anual a los accionistas, Dimon ha subrayado que la inversión en IA no es una “burbuja especulativa, sino una herramienta que entregará beneficios significativos.

La adopción de la inteligencia artificial probablemente será “mucho más rápida” que otras innovaciones tecnológicas como la electricidad o internet, señaló. “No vamos a ignorarlo”, dijo en referencia a la estrategia de JPMorgan frente a la IA.

Jamie Dimon.
Jamie Dimon.

No creo que sea una exageración afirmar que la IA curará algunos tipos de cáncer, creará nuevos materiales compuestos y reducirá las muertes accidentales, entre otros resultados positivos. Con el tiempo, reducirá la semana laboral en el mundo desarrollado”, anota en su carta el ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos.

Dimon ha afirmado que JPMorgan desplegará la IA en “virtualmente cada función, aplicación y proceso” de la compañía para mejorar el servicio a clientes y empleados.

LEA TAMBIÉN: Nvidia está ampliando su imperio a mucho más que un fabricante de chips de IA

No obstante, ha advertido de que la velocidad de esta transformación podría superar la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, por lo que el banco ya tiene planes para “apoyar y reubicar” a los empleados afectados.

Pese al optimismo tecnológico, Dimon ha avisado sobre un “paisaje inquietante” marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las tensiones con China.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg

TE PUEDE INTERESAR

Acciones de OpenAI pierden atractivo frente a las de su mayor rival en mercado secundario
Apple cumple medio siglo: del garaje de Steve Jobs a la carrera de la IA
Boom de IA en EE.UU. y nuevo proyecto de energía en Perú: los planes de Unacem
Matriz de TikTok se está apoderando de Internet en China y otros países
Evitar fugas de agua o paliar el alzhéimer: así usan la IA cuatro emprendedoras africanas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.