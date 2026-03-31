La inversión del Grupo Unacem en 2026 estará en línea con el desembolso del año pasado y se orientará principalmente a mejoras de eficiencia y productividad.
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Josimar Cóndor
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En medio de una serie de factores locales y globales por los cambios en las políticas migratorias y arancelarias en EE.UU. que impactaron en el sector de la construcción, el Grupo Unacem consolidó un incremento de 2.6% en ingresos a S/7,035.5 millones en 2025, así como una utilidad neta mayor en 2.4% y un ebitda menor en 3.1%. Además, ejecutó inversiones por cerca de S/699 millones en eficiencia operativa, activos industriales y proyectos de mejora ambiental y tecnológica. ¿Cuáles son las perspectivas para sus negocios en el mercado peruano y estadounidense en este 2026, y qué iniciativas concentrarán el presupuesto?

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