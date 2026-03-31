Pedro Lerner, CEO de Grupo Unacem, señaló que la inversión del 2026 estará en línea con el desembolso del año pasado y se orientará principalmente a mejoras de eficiencia y productividad en la planta de Atocongo, así como a elevar los estándares ambientales. Además, seguirán avanzando con el desarrollo de la planta de cal.

“El 2025 hemos invertido en un nuevo negocio, en la cal, un producto que en el Perú se utiliza principalmente para la minería, para los procesos de flotación para las plantas concentradoras y esta es una inversión que estamos haciendo de la mano con la empresa mexicana Grupo Calidra”, comentó.

Así, como parte de dicha alianza, se constituyó la empresa Calcem que ya construye la planta industrial de cal en Condorcocha (Junín) con una inversión de US$70 millones. En función del avance del proyecto, el CEO confirmó que se mantiene la expectativa de iniciar operaciones a mediados de 2027 con una capacidad de 200,000 toneladas anuales.

“Hay un consumo de cal que incluso a veces se termina importando. A diferencia del cemento, la cal viaja muy bien, puede cubrir grandes distancias y está menos impactada por el flete. Toda la minería polimetálica y principalmente el cobre se beneficia de tener un suministro más cercano”, indicó el ejecutivo.

El Grupo Unacem ejecutó inversiones por cerca de S/699 millones en eficiencia operativa, activos industriales y proyectos de mejora ambiental y tecnológica en 2025.

Construcción de proyecto Solimana iniciaría este 2026

Si bien el proyecto de energía solar Solimana (Arequipa) aún no cuenta con una aprobación final “oficial” del Grupo Unacem, la construcción de esta iniciativa –valorizada hasta el 2025 en US$ 190 millones- de su subsidiaria Celepsa podría comenzar este año.

“Solimana está en un proceso de licitación. Está muy avanzado y espero en los próximos trimestres haber completado los procesos de licitación y de financiamiento para empezar con la construcción este año”, indicó Lerner.

El ejecutivo explicó que dicha iniciativa se elevará al Directorio para su aprobación formal cuando los referidos procesos se completen y, en ese sentido, llegue a una fase de “ready to build” o listo para construir. Por la clara apuesta de la compañía por las energías renovables, confió en la luz verde para iniciar obras.

De esa manera, la futura central Solimana iniciaría operaciones en 2028.

Consultado por la potencial adquisición de proyectos de energía, el ejecutivo subrayó que no están saliendo activamente a buscar opciones de compra. “En este momento, no estamos evaluando alguna oportunidad”, anotó.

El proyecto solar Solimana está en un proceso de licitación y su construcción podría comenzar este año. (Foto: referencial).

Los hitos de Unacem en 2025 y la visión para los negocios en Perú y EE.UU.

Sobre los impulsores del desempeño del Grupo Unacem en 2025, Lerner destacó que los buenos resultados en Perú y Chile permitieron compensar los desafíos encontrados en Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.). En Perú, resaltó la recuperación de la demanda de cemento para vivienda y autoconstrucción, así como la operación de prefabricados y energía.

Asimismo, en Chile, mencionó la mejora de los volúmenes tras la recuperación de la confianza empresarial.

En contraste, en Estados Unidos, los volúmenes también crecieron, pero las ganancias fueron presionadas con costos al alza tras los cambios en políticas arancelarias y migratorias. “Hubo un impacto directo en la industria de la construcción. Por un lado, los materiales de construcción en Estados Unidos se importan; y por el problema migratorio, ha habido menos mano de obra disponible para el sector vivienda”, indicó.

Actualmente, Perú y EE.UU. Son los principales mercados de Unacem en ingresos. Para este 2026, ¿cuál es la perspectiva para esas plazas?

Sobre la operación en Perú, el ejecutivo destacó que el negocio de cemento empezó muy fuerte este 2026 con un avance de doble dígito en febrero. En marzo, indicó que la demanda se mantenía alta hasta la primera quincena. Sin embargo, reconoció que el alza del precio de los combustibles impactó posteriormente en el transporte de materiales.

“Estamos viendo que se ha frenado un poco el despacho de cemento principalmente de la planta de Condorcocha y creemos que está relacionado con el mayor costo que representa el traslado de material a destino. Los transportistas no están pudiendo trasladar al precio del combustible”, manifestó.

Los buenos resultados del Grupo Unacem en Perú y Chile permitieron compensar los desafíos encontrados en Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.).

En tanto, en EE.UU., refirió que las perspectivas apuntan a una estabilización del sector construcción o un ligero repunte. A pesar de los factores coyunturales en ese mercado, recordó que la economía estadounidense es muy dinámica y sigue atrayendo inversiones, sobre todo, para data centers e infraestructura que soporte el despliegue de la inteligencia artificial.

De cara al 2027, señaló que los pronósticos apuntan a una recuperación del sector en ese país. En ese contexto, destacó que el Grupo Unacem buscará seguir aumentando su participación en los mercados de Arizona y California con nuevas estrategias comerciales e inversiones en eficiencia en las plantas.

Bajo esas perspectivas, confió en que los diferentes indicadores del Grupo Unacem este 2026 mantengan crecimientos similares al año previo, con un impulso de los segmentos de vivienda y autoconstrucción en Perú, sin un impacto aún tangible de la coyuntura electoral.

Junta de Accionistas

El día de hoy, la Junta General de Accionistas del Grupo Unacem ratificó a los miembros del Directorio para el periodo 2026 – 2028, confirmando a Ricardo Rizo Patrón como presidente del Directorio, e incorporó como directora independiente a Giovanna Cortez Lewis en reemplazo de José Antonio Payet.

Asimismo, Marcelo Ramos Rizo Patrón ingresó como nuevo miembro del Directorio, esta vez en sustitución de Martín Ramos Rizo Patrón.

De otro lado, el holding también resaltó que ingresó por primera vez al S&P Global Sustainability Yearbook 2026, publicación global en materia de desempeño económico, de gobernanza, ambiental y social, ubicándose en el Top 10% global de la industria de materiales de construcción, con un puntaje de 78/100.

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