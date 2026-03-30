La multinacional Holcim finalizó la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo, productor líder de materiales de construcción en Perú, que reportó ventas por US$ 630 millones en 2025.

“Esta adquisición sinérgica nos da un portafolio complementario y altamente rentable de materiales y soluciones para la construcción en Perú, y está totalmente alineada con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó Miljan Gutovic, CEO del Grupo Holcim.

Según un hecho importancia emitido ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa espera que la transacción genere sinergias recurrentes (anualizadas) de alrededor de US$ 40 millones de USD para el tercer año para el Grupo Holcim, lo que implica que el valor de la transacción representa un múltiplo de EBITDA de 7.1x consolidado a nivel del Grupo.

Asimismo, incremente el beneficio por acción de Holcim Ltd. y el flujo de caja libre desde el primer año de integración, y el retorno sobre el capital invertido en el tercer año.

Pacasmayo se integra a red de Holcim y alista OPA por acciones

Cementos Pacasmayo opera tres plantas de cemento con una capacidad combinada de alrededor de 5 millones de toneladas por año, así como un total de 28 plantas de concreto premezclado y prefabricado. Además, distribuye a través de más de 300 tiendas minoristas que complementarán, ahora, a Disensa, la red de franquicias en materiales y soluciones para la construcción en Latinoamérica de Holcim.

“Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Grupo Hochschild por los años de trabajo, dedicación y confianza que han sido fundamentales en la construcción y consolidación de nuestra compañía. Esta nueva etapa nos permite proyectar nuestras capacidades a una escala mayor, con la misma visión de largo plazo que ha guiado nuestra historia: siempre pondremos a las personas por encima de todo”, señaló Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, quien continuará en su rol de CEO y asumirá como Presidente del Directorio de Cementos Pacasmayo

Ahora, la multinacional suiza tiene la intención de iniciar un proceso de oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir acciones adicionales en Cementos Pacasmayo, de acuerdo con las leyes peruanas.

Holcim acuerda compra de Pacasmayo por US$ 1,500 millones

A fines del año pasado, la cementera suiza Holcin anunció el acuerdo para adquirir Inversiones Aspi, empresa que controla el 50.01% de Cementos Pacasmayo, que estuvo en manos del Grupo Hochschild.

Según indicaron, el valor de la transacción, de aproximadamente US$ 1,500 millones (sobre una base del 100%), implica un múltiplo de 8,8 veces el EBITDA de consenso del mercado para 2025, o 7,1 veces si se consideran las sinergias anualizadas esperadas de unos US$ 40 millones al tercer año.

“La empresa genera un gran volumen de efectivo y cuenta con una cartera complementaria de materiales y soluciones para la construcción”, afirmó el ejecutivo de Holcim.

Esta adquisición se realiza un año después de que Holcim entrara en Perú con la compra de Comacsa, un productor de cemento y minerales industriales, y Mixercon, un productor de cemento y concreto premezclado.

En abril de 2025, Holcim adquirió otra empresa en Perú: Compañía Minera Luren LACASA, un productor de materiales especiales para la construcción.