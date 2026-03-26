Holcim Perú S.A. presentó un proyecto de modificación en su Planta Villa 1, ubicada en Villa El Salvador (VES), orientado a optimizar procesos productivos. (Foto: difusión).
Holcim Perú S.A. presentó un proyecto de modificación en su Planta Villa 1, ubicada en Villa El Salvador (VES), orientado a optimizar procesos productivos. (Foto: difusión).
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Eduardo Sotelo
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La cementera suiza Holcim entró al Perú en 2024 con la compra de Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) y Mixercon. A esas transacciones, se sumaron otros movimientos y, recientemente, un acuerdo para la adquisición del control de Cementos Pacasmayo. Ahora, la multinacional buscará potenciar su actual capacidad productiva en Perú con tres iniciativas claves que acaba de presentar al Ministerio de la Producción (Produce).

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