En concreto, Holcim Perú S.A. presentó un proyecto de modificación en su Planta Villa 1, ubicada en Villa El Salvador (VES), orientado a optimizar procesos productivos y mejorar la confiabilidad operativa de la instalación mediante la incorporación de nuevos equipos, ajustes en el sistema energético y la modernización del circuito de molienda, de acuerdo con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) enviado al referido ministerio.

El plan contempla tres intervenciones principales y una inversión total de S/ 13.1 millones, siendo el componente más relevante el incremento de la capacidad de molienda, seguido de la automatización del paletizado de bolsas y la independización del suministro eléctrico de la planta.

Mayor inversión en molienda

El eje central del proyecto de Holcim es el incremento de la capacidad de molienda, mediante la instalación de un nuevo separador de alta eficiencia de tercera generación, junto con sus sistemas periféricos, con una inversión estimada de S/ 10.8 millones, el mayor monto dentro del proyecto.

Según Holcim, el sistema actual trabaja con un separador de primera generación con baja eficiencia y niveles elevados de bypass en el circuito, lo que limita el rendimiento del proceso. Con la nueva instalación, el objetivo es elevar la eficiencia del sistema y aumentar la producción de cemento tipo I sin modificar el proceso principal aprobado en el instrumento ambiental vigente.

Además, con la intervención se busca incrementar la capacidad del sistema de molienda existente mediante la modificación de componentes auxiliares del proceso, lo que no implica cambios en la actividad industrial principal ni un aumento en emisiones o efluentes. La vida útil estimada del nuevo separador es de 20 años y el área requerida para su implementación es de aproximadamente 780 m2 dentro de la planta.

La principal intervención del proyecto de Holcim será la instalación de un separador de tercera generación en el sistema de molienda, con una vida útil estimada de 20 años y una inversión superior a S/ 10 millones, de acuerdo con el ITS de la Planta Villa 1. (Foto: difusión).

Como parte de la justificación, la empresa señala que la mejora permitirá elevar el rendimiento del circuito de molienda y optimizar la operación del separador, reduciendo pérdidas de material y aumentando la productividad sin necesidad de ampliar la capacidad instalada aprobada en el estudio ambiental.

Sistema de paletizado de bolsas en la planta

El proyecto de Holcim también incluye la instalación de un sistema automático de paletizado de bolsas en la Planta Villa 1, con una inversión aproximada de S/ 2.15 millones, orientado a mejorar la seguridad y eficiencia del proceso de despacho.

La compañía indica que la incorporación del paletizador permitirá reducir riesgos ergonómicos, aumentar la capacidad operativa de la línea de secado y garantizar una manipulación más eficiente de las bolsas de cemento. La modificación comprende la habilitación de componentes auxiliares del proceso de despacho, por lo que no implica cambios en el proceso productivo principal. La vida útil estimada del sistema es de 15 años y ocupará un área cercana a 490 m2 dentro de la planta.

El tercer componente del plan corresponde a la independización del suministro del sistema de energía de la Planta Villa 1, mediante la instalación de una nueva línea de media tensión independiente, con una inversión aproximada de S/ 140,000.

De acuerdo con la empresa, actualmente la planta depende de un suministro compartido que genera limitaciones operativas. En ese sentido, la nueva línea permitirá mejorar la estabilidad eléctrica, reducir perturbaciones por cargas compartidas y facilitar futuras expansiones de equipos. Este cambio se considera una modificación de la matriz energética, lo que, según la normativa aplicable, no incrementará la concentración de efluentes ni emisiones. La vida útil estimada de la instalación es de 30 años, y al tratarse de un tendido subterráneo no se ha definido un área específica de intervención.

DATO

A fin de continuar con la ejecución de esta iniciativa, Holcim Perú S.A. presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno..