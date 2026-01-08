Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), detalla cómo ingresarán el acero, el cemento y el ladrillo al 2026.

Rumbo al 2026

El Índice de Precios de Materiales de la Construcción, con data concentrada en Lima Metropolitana, mostró que en el periodo de enero a diciembre de 2025 se contrajo 1.77%, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Al respecto, Valdivia precisa que el desempeño de cada material “obedece a lógicas distintas”, y se concentra en cómo se desenvolverán los componentes protagonistas este año.

“El acero tiene un precio que se regula a través del mercado internacional; es un commodity que tiene que ver, entonces, con factores externos. Lo que se ha visto en los últimos meses es una tendencia fuerte hacia la baja, que tiene que ver sobre todo con el tipo de cambio. Al abaratarse el dólar, los precios en soles tienden a reducirse”, indica.

Continúa con el ladrillo: “Esencialmente es un producto nacional. No se importan ladrillos y está muy asociado al mercado informal, cada vez se usan menos ladrillos de arcilla en edificios multifamiliares y en construcciones comerciales o de oficinas. Y lo que hemos ido observando es una recuperación muy ligera, digamos alrededor de 1.8% en el último año”.

Y, finalmente, el cemento: “Tiene cierta relevancia en el mercado internacional también, pero aquí hay un tema más vinculado a la competencia. Ya desde hace algún tiempo ha habido varios jugadores nuevos que han querido entrar al mercado peruano. Cemex y Bío Bío de Chile, por ejemplo, han capturado un porcentaje muy pequeño del mercado, pero han tenido una estrategia más basada en precios. Eso ha motivado una tendencia inicialmente a la caída, y ya desde hace varios meses, a la estabilidad. Es decir, ahora es un mercado más bien estable".

En resumen, puntualiza el vocero, “el acero dependerá del mercado internacional, aunque por el dólar seguro va a subir de precio; el ladrillo sube y probablemente pueda estabilizarse este año; y el cemento presentará una tendencia a la estabilidad por la mayor competencia, sobre todo ahora que ha entrado Holcim” .

¿Por qué el cemento muestra un mejor panorama entre todos los materiales de construcción? (Foto: difusión)

Pico de 2021 y autoconstrucción

En 2021, en la temporada pospandémica, la actividad constructora registró “un rebote impresionante”, en palabras del vocero de Capeco.

“La construcción cayó 13.9% en 2020 y creció 34.5% en 2021. Entonces, la autoconstrucción o construcción informal continuó en alza, y la construcción formal, que se había paralizado, creció y rebotó muy fuerte. [...] El 2021 no fue, pues, un año normal; es difícil, por tanto, que se pueda volver a ese escenario. Y si eso ocurre no sería porque hay un auge sostenido de la construcción”, explica.

El impulso paralelo tanto en autoconstrucción como en reanudación de obras públicas y privadas todavía se siente hasta hoy; sin embargo, de cara al 2026, Valdivia pronostica que el ajuste de precios a causa de la informalidad será moderado.

“La participación del mercado informal de la construcción en la facturación de los proveedores no ha variado de manera significativa en los últimos meses, lo que refleja una cierta estabilidad. Y no creemos que, en un escenario como el que viene, la autoconstrucción o construcción informal crezca de manera sostenida. Por ello también es probable que los precios del ladrillo tiendan a una estabilidad”, argumenta.

La autoconstrucción cuesta alrededor de S/ 1,735 por metro cuadrado, un gasto mayor al de la construcción formal, indica GRADE.

Crecimiento del sector

El sector construcción, recoge el último reporte económico del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), creció 6.4% en el tercer trimestre de 2025, debido al mayor avance de obras públicas y privadas .

Así, el rubro consolida un crecimiento de 5.6% en los nueve primeros meses del año. Al mismo tiempo, las perspectivas para el cierre del 2025 mejoran: la previsión pasó de 4.3% a 5.7%, gracias a un desempeño de la inversión privada.

En efecto, Capeco subrayó: “Descontando el resultado del 2021, no se alcanzaba una tasa tan alta de aumento desde el 15.6% del 2012. BCRP también corrigió al alza su proyección [de la inversión privada] para el 2026 , pasando de 3.5% a 5%; y también fijó en 5% su pronóstico para el 2027″.

No obstante, pese al tinte positivo, Valdivia es enfático: “Se espera que la construcción para el 2026 crezca menos. Por ejemplo, el BCRP habla de 2.5%, igual que el BBVA. Macroconsult habla de 3.4%; y Apoyo, de 3.1%”.

“Los que sí son optimistas son los empresarios del sector construcción, que piensan que sus operaciones van a crecer 6.3%” , acota.

Y añade: “El próximo año la construcción va a crecer menos, como la inversión pública y la inversión privada. En ese escenario es poco probable que la actitud de los consumidores y de los empresarios vaya radicalmente en contra de esta tendencia. Entonces, por el lado de los precios, eso tiende a la estabilidad”.

Otros precios a la baja

En el documento del INEI también destacaron las caídas de los suministros eléctricos (-0.54%), debido a los menores precios de los cables para energía (-1.1%), instalaciones telefónicas (-0.4%) e instalaciones fijas (-0.1%); seguidos del grupo metálicos (-0.49%) (varillas de construcción, alambrón, planchas de acero LAF y LAC, y clavos), comportamiento asociado, sobre todo, a la menor cotización del tipo de cambio.

¿Qué otros materiales demostraron moverse bajo la misma dinámica? En breve, la lista:

Vidrios: -0.43%

Estructuras de concreto: -0.29%

Ladrillos: -0.21%

-0.21% Tubos y accesorios de plástico: -0.14%

Maderas: -0.05%

Contrariamente, se observaron incrementos de precios en mayólicas y mosaicos con 0.06% (revestimientos para piso, con un 0.2%), y en agregados también se registró un 0.02% (arena y piedra).

¿Cuáles son las novedades para el sector construcción en Perú? (Foto: MVCS)