¿A qué apunta Capeco para el sector construcción en el 2026? (Foto: Andina)
¿A qué apunta Capeco para el sector construcción en el 2026? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Tras el fuerte salto de precios que “sacudió” al sector construcción en 2021 en el Perú, los materiales parecen haber entrado a otra etapa. Con el pasar de los años, y la normalización de precios, la data al cierre del 2025 muestra una tendencia a la baja... pero, ¿en todos los insumos?

TE PUEDE INTERESAR

Holcim toma el control de Pacasmayo: ¿se romperá el mapa territorial del cemento en Perú?
Cemento y electricidad dinámicos: ¿reflejo de un mejor cierre del 2025?
Cemento Yura obtiene préstamo S/ 300 millones vinculado a fines de sostenibilidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.