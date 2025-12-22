El BCRP revisó al alza su estimado de crecimiento de la economía. (Imagen: Andina)
El BCRP revisó al alza su estimado de crecimiento de la economía. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó ligeramente al alza su estimado de crecimiento de la economía nacional a un 3.3% para el 2025, a partir de un buen dinamismo en el tercer trimestre de este año e indicadores adelantados. Para el 2026, se ajustó a un 3%.

TE PUEDE INTERESAR

Migrantes venezolanos son “clave” en economía de América Latina, destaca agencia de la ONU
BCP: Economía de Perú debió crecer un 6.5% este año y no solo la mitad, ¿qué lo frenó?
Goldman Sachs analiza la economía peruana en 2026: esta es la “joya de la corona”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.