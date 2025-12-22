En esta línea, desde la entidad monetaria valoraron que, según las últimas proyecciones del mercado, Perú será una de las economías de mayor crecimiento en la región.

En 2025 y el 2026, precisamente, se ubicaría como la tercera mejor dentro de una selección con la mayoría de países de América Latina. Paraguay lidera este ranking con 4.8% y 4%, mientras que Argentina lo sucede con 4.3% y 3.2%, respectivamente.

Aunque se trata de un panorama positivo, lo cierto también es que Perú, este 2025, sumará su cuarto año sin recuperar el liderazgo de crecimiento en la región , como en 2021 luego del impacto de la pandemia, pese a las condiciones favorables significativas. Entre el 2001 y el 2021, Perú lo lideraba junto a Colombia.

¿Por qué la economía de Perú no crece más?

La perspectiva regional, indicaron los analistas, muestra que el crecimiento de Paraguay responde a un proceso de liberación económica y apertura comercial, que el Perú ya vivió hace años y por los que tuvo expansiones hasta de 6% anual. En tanto, Argentina viene de un choque económico a partir de fuertes ajustes en su política.

Sin embargo, agregaron que no se justifica el actual nivel del país ni el distanciamiento en los crecimientos con los países líderes. Perú también tuvo componentes que pudieron significar un mayor ritmo , como los términos de intercambio comercial, que registran su mejor nivel en 100 años, anotó Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).

“Deberíamos crecer, al menos, un 5%. El potencial está”, indicó.

Para Fuentes, el desaprovechamiento de todo este contexto pasa por una errónea idea y creencia generalizada en Perú de que la política y la economía van por cuerdas separadas .

“Debimos subirnos a la ola de crecimiento. Buena parte de esto [el desaprovechamiento] pasa por las decisiones políticas. Todo el 2025 y parte del 2026 que queda para que acabe este período gubernamental, se estuvo pensando más en el rédito político”, criticó.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult (SIM), coincidió en que el Perú debería crecer a una mayor tasa, pero observa difícil que ocurra hasta, cuando menos, se estabilice la política . “Tenemos aún mucho ruido”, apuntó.

Ambos coincidieron en que una de las principales oportunidades perdidas con un mayor crecimiento se vincula a un problema estructural: la reducción de la informalidad .

“Perú crece más de 3% este año y es bueno, en parte, porque reducimos pobreza, los ingresos laborales crecen, igual el empleo, pero es insuficiente para reducir la informalidad, uno de los problemas principales que enfrentamos”, comentó. “Entre 2004 y 2013 [cuando crecimos a tasas mayores al 3%], tuvimos una reducción de un punto por año”, complementó.

¿Y la economía durante las elecciones?

Para el 2026, se prevé también un panorama positivo de los términos de intercambio comercial, que beneficiaría fuertemente al Perú. Fuentes indicó que esto representa una “gran oportunidad” para gatillar el conjunto de grandes proyectos de inversión .

“Estamos perdiendo oportunidades bien grandes. Hay una falta de urgencia por poner en marcha proyectos de inversión privada. Tenemos las condiciones para crecer más rápido, pero la decisión política no cambia. El mundo no nos va a esperar”, mencionó el economista del IPE.

A su turno, Jiménez indicó que la estimación de 3% para el 2026 tiene un sesgo al alza, pero también como factor de riesgo los resultados de las elecciones generales.

“Hay temor por las elecciones, pero también un sesgo al alza ante la ausencia de fundamentos [que perjudiquen el desarrollo de la economía]”, refirió. “Como país debemos apuntar a, no solo un presidente, sino una plancha completa, que mantenga medianamente las condiciones de mercado , que no rompa contrato de privado, etc”, complementó.

Fuentes agregó que hoy contamos con un Estado con recursos, pero con evidente incapacidad para gastar. “Lo que sí demuestran que sabe es incrementar el gasto rígido, corriente, metiendo mucho populismo y sin impacto en elevar la productividad”, refirió.

Por último, en este análisis de panorama regional, Fuentes recordó que, aunque sería un avance recuperar el liderato de este ránking, América Latina viene creciendo a un ritmo bajo, en general .

“Hoy, Latam es un país de ciegos y Perú es un tuerto. Los crecimientos son chatos, entonces, en un grupo de jugadores malos, destacar no debe impresionar tanto”, mencionó.