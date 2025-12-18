Aunque faltan dos semanas para el cierre del año, el resultado final de la economía peruana recién se conocería a mediados de febrero. Así, desde el Banco de Crédito del Perú (BCP) proyectan que se cerrará este año con un crecimiento de 3.4%.

Se trataría del segundo año consecutivo con una expansión de más de 3%, pero desde el banco hay una fuerte observación .

“Aunque vamos a crecer por encima del 3%, hay que ser conscientes que hay un enorme costo de oportunidad. En lugar de crecer cercano al 3.5%, debiera ser un 6.5%. Estas mayores tasas de crecimiento permitirían una reducción más rápida de la pobreza y ampliación de la clase media”, señaló Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos de BCP, durante la presentación de su reciente reporte trimestral, la mañana de este jueves 18 de diciembre.

Prieto detalló que el entorno para el país, tanto nacional como internacional, viene siendo sumamente favorable. “Se tiene un momento dulce”, expresó.

Por el ámbito externo, mencionó que se tienen niveles récord de intercambio comercial en más de 75 años.

“Estamos cerrando un 2025 mejor de lo que se preveía hace un año. Nadie hubiera esperado que el precio de la plata más que se duplique, que el del oro suba en más de 60%, el del cobre en más de 30% y que, en paralelo, el precio del petróleo caiga. Esto determina los resultados de los términos de intercambio comercial. Hay un impulso y vientos a favor para la economía peruana”, refirió.

Por el lado nacional, apuntó que la inflación es baja y las expectativas se ubican dentro del rango meta. Agregó que la demanda interna viene avanzando a un ritmo de 6%.

El “freno” a este potencial fue el deterioro institucional, explicado en un irresponsable manejo de las finanzas públicas.

En desarrollo...