La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó hoy que la economía peruana crecerá 2.8% en el presente año.

La OCDE es una organización intergubernamental que agrupa a 38 países, con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, democracia plural y respeto a los derechos humanos.

Participan en los trabajos de la OCDE representantes del gobierno, empresas, sindicatos, la sociedad civil y el mundo académico, quienes aportan sus puntos de vista a través de consultas e intercambios periódicos de información.