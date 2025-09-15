La producción nacional se desaceleró en julio, pero la mayoría de actividades se mantuvieron al alza, reportó el INEI. (Imagen: Andina)
La producción nacional inició la segunda mitad del año con una desaceleración. Según el , la cerró julio creciendo solo 3.41%, tras el repunte del mes previo (4.52%).

Con este resultado, la actividad económica acumuló un crecimiento de 3.35 % entre enero y julio.

Durante estos meses la mayoría de sectores tuvieron un resultado positivo, destacándose los de Pesca (7.47%), Transporte (5.91%) y Construcción (5.16%).

¿Qué sectores impulsaron el avance en julio?

Solo en julio, el desempeño positivo estuvo sustentado principalmente por el crecimiento a doble dígito al sector de Pesca (34.85%).

La inició con buen pie la segunda mitad del año ante un mayor desembarque de especies de origen marítimo destinadas al consumo humano indirecto, también con un alza en el tonelaje capturado de recursos para consumo en estado fresco y congelado.

También se destacó el crecimiento del rubro (8.49%) por mayores cultivos de productos oleaginosos, tubérculos, agroindustriales, cereales y frutas.

También se vio una mayor producción en actividades como Construcción (5.03%), Transporte (4.28%), Manufactura (3.65%), Comercio (2.72%), y Minería e Hidrocarburos (1.95%).

En el caso de , el avance se reflejó por una evolución positiva del consumo interno de cemento y del avance físico de obras. Esto último creció por tercer mes consecutivo, principalmente por gasto de gobiernos locales y regionales.

Respecto a Transporte, la actividad aumentó por demanda de transporte aéreo, terrestre y acuático, así como el mayor uso de almacenamiento, correo y mensajería.

En cuanto a , el crecimiento se explicó por las ventas mayoristas de maquinaria y equipo y combustibles, así como por la venta al por menor en grifos, farmacias, supermercados y minimarkets.

Por el lado de minería se observó un mayor nivel de producción de zinc, cobre y oro (1.92%), mientras que en el subsector alcanzó un avance (2.16%) ante un mayor volumen de extracción de petróleo crudo.

El único sector que cerró julio en negativo fue el de Alojamiento y Restaurantes, cayendo 0.82%. Esta contracción se debió a la menor actividad de negocios de comida rápida, chifas y pollerías, debido al cierre de locales, inseguridad ciudadana y escasa difusión publicitaria.

