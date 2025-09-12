Después de crecer 3.9% en el primer trimestre del año, la economía de Perú perdió algo de fuerza entre abril y junio, con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 2.8%, según data del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Así el primer semestre cerró en un 3.4%.

¿Cómo le habría ido en el tercer trimestre del año, cada vez más cerca al periodo electoral?

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2025 (Variación porcentual interanual) I Trim. Abr. May. Jun. II Trim. I Sem. PBI Primario (*) 3.8 -0.5 -0.7 6.0 1.5 2.6 PBI No Primario 3.9 2.0 3.8 4.1 3.3 3.6 PBI 3.9 1.4 2.7 4.5 2.8 3.4 (*) Incluye el sector sílvicola, minería no metálica y servicios conexos Fuente: INEI, BCRP

La próxima semana, Julio Velarde, presidente del BCRP, presentará el Reporte de Inflación de septiembre, con sus nuevas proyecciones. Pero, Adrian Armas, Gerente Central de Estudios Económicos en banco central, adelantó algunas cifras.

En julio, la proyección es que la economía creció más de 3%. “Ciertamente ha habido un impacto en ese momento (por ejemplo, ese mes hubo protestas en el sector minero), pero el PBI será mayor a 3%. Hay otros factores que destacaron también ese mes: el PBI primario estará en alrededor de 5%, por pesca con (un crecimiento de) 35%. Pero, minería metálica habría crecido 2%, en parte, recogiendo los efectos del problema que hubo en ese mes”, señaló Armas en la presentación del Programa Monetario.

En julio, la proyección es que la economía creció más de 3%. (Imagen: Andina)

En agosto, el crecimiento estará por debajo del de julio, en parte, por el sector primario. “El crecimiento (en agosto será) algo menos (que julio), por temas puntuales del sector primario. En el caso del lado no primario (de mayor valor agregado), aumentará 3% o más en julio y agosto”, agregó.

Considerando estas cifras, y con una mirada adelantada de septiembre, Armas mencionó que en el tercer trimestre el PBI crecerá en el orden de 3%.