Y la cotización del dólar en el Perú aún podría tocar un nuevo piso la próxima semana, cuando se reúna la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y probablemente decida bajar su tasa de interés, tal como prevén los analistas. La Fed comunicará su decisión este miércoles 17 de septiembre.

Una baja en la tasa de la Fed generaría la salida de capitales de Estados Unidos, que buscarían otros mercados como el peruano. Ello presionaría a la baja la cotización del dólar en Perú.

De bajar la Fed su tasa, la cotización del dólar podría tocar un nuevo piso de S/ 3,45, estimó Jorge Carrillo Acosta, profesor de finanzas en Pacífico Business School.

“El dólar podría bajar un poco más, hasta S/ 3,45. No creo que más, pues ya la reducción de tasa de la Fed lo está asimilando el mercado en estos días y por eso el dólar ya está a menos de S/ 3,50”, subrayó.

Por su parte David Lizama, jefe de análisis de renta variable en Renta4 SAB, estima que la cotización del dólar se moverá en los próximos días en un rango de entre S/ 3,45 y S/ 3,50.

“Además de la posible baja de la tasa de la Fed, hay otros factores que presionan el dólar a la baja, como la balanza comercial fuerte de Perú”, subrayó Lizama.

Otro factor a tener en cuenta es la acción que tome el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pues si decide también bajar su tasa de interés de referencia en su próxima reunión del 9 de octubre, ello frenaría una baja mayor del dólar.

“Lo más probable es que el BCRP también recorte su tasa. Pues si no lo hace, el tipo de cambio se va mucho más abajo de los niveles en que está y eso no le conviene”, sostuvo David Lizama.

Cabe anotar que el 11 de septiembre el BCRP acordó reducir ligeramente su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, de 4.50% a 4.25%.

Próximas elecciones en Perú aún no afectan a la cotización del dólar

Los analistas coincidieron en que si bien por ahora las próximas elecciones presidenciales en Perú no influyen en la cotización del dólar, debido a que aún no están claros los candidatos con mayores preferencias electorales, esto podría cambiar en los próximos meses.

“Si está en posibilidades de ganar las elecciones un candidato antimercado, la gente se asusta y compra dólares como activo refugio. Eso podría incrementar la demanda y hacer que el tipo de cambio suba”, refiere Carrillo Acosta.

El analista estima que hacia fin de año la cotización del dólar se movería en un rango de entre S/ 3,60 a S/ 3,65. “Esto asumiendo que no haya mucho ruido político en el escenario electoral. Pero con un candidato antimercado fuerte el tipo de cambio subiría a S/ 3,70 o más”, estimó Carrillo Acosta.

Por su parte David Lizama prevé que si el ruido político por las elecciones es fuerte, hacia fin de año el tipo de cambio podría llegar a S/ 3,80.