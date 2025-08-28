Tras una regulación emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde el 2020 las entidades financieras están obligadas a ofrecer por lo menos una tarjeta de crédito sin membresía, con el objetivo de reducir los costos para los usuarios.

A continuación, presentamos las tasas de interés que cobran las entidades financieras por el uso de las tarjetas de crédito sin membresía, según los datos reportados a la SBS.

La menor Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) cobrada por una entidad financiera es de 30% en promedio. Mientras que la mayor TCEA cobrada es de 166% en promedio (ver cuadro).

Tarjetas de crédito con membresía

Como era de esperarse, la TCEA de las tarjetas de crédito sin membresía son menores a la TCEA de las tarjetas de crédito con membresía.

A continuación, presentamos otro reporte de la SBS, con las TCEA de las tarjetas de crédito con membresía.

Así tenemos que en este caso la menor TCEA es de 45.6% en promedio. Mientras que la mayor TCEA es de 165.8% en promedio (ver cuadro).