Así, tipificó como infracción grave de la institución financiera el no contar dentro del portafolio de tarjetas de crédito con al menos una que no exija al usuario el cobro de la comisión de membresía.

Bancos que no ofrezcan tarjeta de crédito sin membresía en la mira, ¿qué les pasará?

La medida del regulador consistente en que los bancos deben tener entre sus productos una tarjeta sin membresía existe desde hace unos años, pero lo que ahora se ha establecido es que las entidades que incumplan serán sancionadas, manifestó a Gestión Luis Miguel Garrido, asociado senior del área corporativa y financiera de Rubio Leguía Normand.

“Pese a ser un pago anual, la membresía puede ser incómoda a veces para el cliente, sobre todo para el que no consigue llegar al consumo mínimo requerido para que este cobro no se realice”, comentó.

Habrá sanciones a bancos que incumplan norma.

La SBS ha aprovechado la norma que tiene como enfoque principal eliminar la obligatoriedad del seguro de desgravamen en los préstamos personales, para introducir una sanción al banco que no incluya en su portafolio un plástico sin cobro de membresía, acotó.

En efecto, desde el 2020 la superintendencia aprobó cambios en el reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y fijó la obligación a las empresas emisoras de tarjetas de ofrecer al menos una que no cobre la mencionada comisión y que permita el acceso gratuito a las redes e infraestructura de pagos.

Al cierre del año pasado habían 6.5 millones de tarjetas de crédito de titulares colocadas por bancos y financieras, según datos de la SBS.

¿Qué multas impondrán a bancos que no ofrezca tarjeta sin membresía?

María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic, destacó que el supervisor está alineando la regulación sobre infracciones y sanciones a la disposición del 2020, que también requiere a las instituciones financieras informar sobre la existencia de la tarjeta sin cobro de membresía antes de que el cliente adquiera un plástico.

Sin embargo, no había un tipo de infracción definido para quien incumpliera con ofrecer la tarjeta libre de ese cobro y, para que no haya cuestionamientos, se está haciendo ahora la precisión, enfatizó.

SBS considera infracción grave que bancos no ofrezcan tarjeta sin cobro de comisión de membresía.

Al ser considerada como infracción grave, Yuta mencionó que podría implicar multas de entre S/ 107,000 y S/ 535,000 para la entidad financiera.

“Es un criterio de proporcionalidad. Cuando hay una infracción leve le corresponde desde amonestaciones, llamadas de atención o multas hasta cierto nivel, pero si es grave quiere decir que tiene un nivel de perjuicio mayor”, expresó.

La superintendencia ha otorgado un plazo de adecuación de 180 días a las empresas emisoras de tarjetas (setiembre del presente año).

Transparencia en operaciones con tarjetas de crédito

Pese a la ley del 2020, que obliga a las instituciones prestamistas a informar sobre las alternativas de tarjetas, incluidas las que no requieren pago de membresía, se ha constatado reclamos de clientes que no fueron comunicados de esta última opción.

Yuta sostuvo que esta omisión al contratar dicho producto podría calificar como falta de transparencia aunque no necesariamente hay un tipo de infracción establecido para ello. “La norma solo está fijando una sanción si el banco no tiene una tarjeta sin membresía, más no en otros casos”, recalcó.

En el sistema financiero, la comisión de membresía en tarjetas de crédito llega hasta S/ 148.8 en el esquema de consumo revolvente, y a S/ 240 si la modalidad es en cuotas.

Uno de los reclamos más frecuentes en la banca es el del cobro de la mencionada comisión, según la Defensoría del Cliente Financiero.

La membresía, al ser una comisión, debe figurar en los documentos contractuales (hoja resumen) de la tarjeta de crédito, así como las políticas de exoneración del cobro.