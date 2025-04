Así lo mencionó Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporaciones del BCP, quien estimó en entrevista exclusiva con Gestión que la economía crecerá este año cerca de 4% si restricciones comerciales de EE.UU. no son severas, o alrededor de 3% si estas se agravan, ¿qué más reveló el ejecutivo?

¿Qué impacto tienen las marchas y contramarchas en la guerra arancelaria de Trump?

Creo que es muy pronto; todavía hay mucha volatilidad. Vamos a tener que esperar un poco para aclarar el panorama.

Ahora, dentro de todo, Perú está entre los países con el menor arancel base de 10%. Eso, relativo a nuestros competidores, en textiles o en agroindustria, por ejemplo, no es tan malo. Por eso el empresariado está más en un plan de ver qué va a pasar en las próximas semanas.

Pero ese arancel general de 10% de todas maneras va a afectar los márgenes de las empresas, van a tener que absorber ese costo...

No necesariamente, no es sí o sí. Tranquilamente el consumidor americano podría pagar más por la calidad de las uvas o arándanos peruanos, porque llegamos en una ventana donde otros no los producen.

Y en los casos donde, por la competencia, el exportador peruano deba asumir ese 10%, creo que no se va a ver reflejado necesariamente en menores márgenes porque también existe la posibilidad de generar ahorros y eficiencias.

Y además está el resto del mundo. Eventualmente, algunos productos peruanos que van a Estados Unidos podrán migrar hacia China, Japón o Europa.

Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporaciones del BCP. (Foto: USI)

Lo que mencionan en los análisis internacionales es que las empresas van a buscar mayores eficiencias como usted señala, cortar grasa. ¿Eso también se ve en Perú?

Sí, tal cual. En algunos casos, para seguir siendo competitiva, la compañía tendrá que exportar a otros países o asumir este 10% de arancel en su estructura de costos. Y las empresas peruanas están en capacidad de hacer lo último sin que el margen de utilidad neta se afecte.

¿Y por dónde podría venir esa reducción de costos?

Ya se ve en los costos financieros de las empresas. Las tasas de corto plazo del 2025, en promedio, son bastante menores que las del 2024 o del 2023.

Otra alternativa es poder extender periodos de pago a proveedores, o acortar periodos de cobro, de forma tal que el capital de trabajo se optimice.

En cuanto a eficiencias operativas, ya las empresas están desde mediados del año pasado haciendo inversiones para mejorar todos sus procesos, para reducir las mermas en su producción, con máquinas más nuevas y más modernas.

Muchos están robotizando y digitalizando todos sus almacenes, lo que conlleva menores costos de operación.

Eso es lo que he estado viendo en los últimos 12 meses, y es lo que preveo que va a seguir pasando para poder, en caso sean golpeadas, absorber ese 10%.

En cuanto al costo de financiamiento, ¿en qué tipo de crédito ha bajado principalmente?

A corto plazo. Todo lo que es financiamiento de inventarios, de capital de trabajo, de pre y post embarque. Las tasas este año son mucho menores que las del año pasado.

¿Y podrían seguir bajando?

Las posibilidades de que sigan bajando se han reducido bastante a raíz de los últimos acontecimientos en el tema de aranceles. Dado el impacto (potencial) en la inflación, la Fed quizás deba mantener todavía un tiempo sus tasas en los niveles actuales.

En ese escenario, ¿algunas empresas peruanas o muchas tenderán a asegurar un financiamiento menos costoso en lo que queda de este primer semestre?

Sí, podría pasar. Efectivamente, hoy tienes unas tasas que yo no sé qué va a pasar (con estas) en los siguientes seis meses.

Escenarios ante aranceles de Trump

¿Qué escenarios se pueden abrir ante esta guerra comercial?

En un primer escenario, con un arancel de 10% a Perú que se mantiene, la caída en el crecimiento sería bastante acotada y no nos golpearía mucho.

En el segundo escenario, de escalada en la guerra comercial, sí habría un impacto. Nos podría afectar entre tres y cinco décimas porcentuales de crecimiento, con lo cual no creceríamos entre 3.8% y 4%, sino entre 3% y 3.5%. En esa situación, el golpe para el Perú creo que no va a venir por si la tasa arancelaria es 10% o 12% versus otros países exportadores, sino porque el mundo en general va a crecer menos.

Un tercer escenario, el más benigno, es donde las principales economías del mundo se sientan y negocian con Estados Unidos y llegan a acuerdos, y donde esto no fue más que una fiebre alta durante dos o tres meses

¿Cuál de esos tres escenarios es el más probable?

Hoy, como están las cosas, creo que un tercio cada uno. Las próximas dos o tres semanas pienso que van a ser claves para saber cuál de esos escenarios va a prevalecer.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: AFP)

Elecciones aún no afectan inversión

Agricultura, pesca y minería (los tres orientados a la exportación) son los sectores más dinámicos y concentran los montos y proyectos más grandes de inversión que hoy se observan en el país, según Luis Alfonso Carrera, del BCP.

Afirmó que otros rubros como alimentos y logística, e industrias en general, han mostrado también mayor actividad al comparar el primer trimestre de este año con el mismo periodo del 2024, por la expectativa de un incremento en la demanda interna.

El ejecutivo resaltó también que los planes de inversión se mantienen pese a que se avecinan las elecciones presidenciales. “Las preocupaciones recién llegarán, y recién empezaremos a ver qué candidatos se perfilan, en el 2026 (no este año)”, dijo.

“Si bien (las elecciones) es algo que obviamente a todos nos preocupa, no detiene el ánimo de inversión todavía”, añadió.

