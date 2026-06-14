Por un lado, podrían destinarlo a cancelar obligaciones pendientes, es decir, al pago de deudas.

Los más avezados podrían verse tentados a abrir un negocio, aunque ello no es recomendado por los especialistas tomando en cuenta el alto porcentaje de emprendimientos que, en general, fracasan.

Otra opción es la de quienes usan el dinero para consumo, es decir, gastos, con lo cual se pierde la posibilidad de generar un retorno adicional con el fondo.

Algunos utilizan el dinero retirado de su fondo de AFP para emprender un negocio. Foto: Andina/ Referencial.

Finalmente, hay quienes prefieren delegar la gestión del dinero, con el fin de obtener algún retorno regular, y en dicho grupo nos vamos a centrar ahora.

El director del Colegio de Economistas de Lima, Arturo García, sugiere en particular cuatro alternativas. Primero, la renta particular en una empresa de seguros.

El analista explica que se puede depositar el dinero durante un plazo de dos años o más. A cambio, la aseguradora paga una tasa de interés mensual, devolviendo el capital al vencimiento.

Otra alternativa son los fondos mutuos, tanto los de renta fija (bonos) como los de renta variable (acciones), que pueden invertir en activos locales o extranjeros, y también permiten elegir un fondo en dólares o en soles.

Una tercera opción, para García, son los aportes voluntarios a las AFP con libre disponibilidad, es decir, sin fin previsional, que dan una mayor flexibilidad a la persona para retirar su dinero.

Una opción para invertir para los jubilados es la renta particular. (Foto: iStock)

Según revelaron las propias AFP, muchas personas que solicitaron el retiro de su fondo luego han dirigido ese capital como aporte voluntario. Ello, en un contexto donde los fondos de pensiones están arrojando rendimientos extraordinarios.

Una cuarta opción que menciona García son los depósitos a plazo. Ello no sorprende, pues es una alternativa que ofrece un retorno seguro y en ese sentido puede ser atractivo para una persona jubilada.

“Uno puede pensar que puede administrar el dinero mejor que los expertos, pero realmente es poco probable”, manifestó el economista.