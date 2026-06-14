Algunos pueden disponer del 95.5% de su fondo en la AFP para el pago de deudas, pero si no tienes obligaciones, aquí algunas ideas. (Foto: Andina)
Algunos pueden disponer del 95.5% de su fondo en la AFP para el pago de deudas, pero si no tienes obligaciones, aquí algunas ideas. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Desde hace diez años, los afiliados al sistema privado de pensiones pueden llevarse ‘a suma alzada’ el 99.5% del ahorro en su cuenta de capitalización individual al momento de la jubilación, ¿qué opciones tienen aquellos que acceden a dicho beneficio?

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