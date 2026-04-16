Esta propuesta se sustenta en que ambas entidades ya cuentan con autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y cumplen con exigentes normas prudenciales vinculadas a solvencia, infraestructura y cumplimiento regulatorio.

La SMV considera que estas instituciones tienen el soporte necesario para asumir las obligaciones y responsabilidades adicionales que implica la distribución de fondos mutuos.

Que las AFP puedan distribuir fondos mutuos abre un nuevo canal para impulsar el mercado de inversiones en el Perú, sostiene Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Según el especialista, la medida permitirá a estas entidades -y a bancos de inversión- ofrecer productos adicionales a su base de clientes, aprovechando el contacto ya establecido a través de estados de cuenta o asesorías previsionales, lo que reduce costos de captación frente a la búsqueda de nuevos inversionistas.

“La superintendencia ya permite que un banco o una casa de bolsa firme un contrato con una sociedad administradora para que distribuya fondos mutuos, ahora se busca que las AFP y bancos de inversión también lo hagan, lo que incluye la promoción y venta del producto”, detalló.

La medida permitirá a estas entidades -y a bancos de inversión- ofrecer productos adicionales a su base de clientes. (Foto: GEC)

Clientes

La SMV sostiene que la incorporación de estos nuevos actores generará sinergias positivas en el mercado, al ampliar la base de clientes y fomentar una mayor participación en productos de inversión, en un contexto donde aún predomina el ahorro en instrumentos tradicionales.

Para Espada, en la práctica, cualquier persona podría acceder a estos productos, ya que no existe una restricción en el público objetivo. Sin embargo, agrega, se espera que las AFP prioricen a sus afiliados actuales, dada la eficiencia comercial que implica trabajar sobre una cartera ya conocida.

Además, destaca que la norma simplifica procesos. Antes, la colocación de fondos mutuos requería la participación conjunta de la AFP y la sociedad administradora, lo que implicaba una “triangulación” operativa, explicó. Con el nuevo esquema, la distribución podrá realizarse de forma directa, anotó.

Prima, Profuturo, Integra y Habitat son las cuatro administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el Perú. | Crédito: Andina

Regulación

Espada subraya también que la iniciativa incluya a canales que están respaldados por instituciones reguladas.

Aunque no todas estén bajo la supervisión directa de la SMV, cuentan con marcos regulatorios igual o más estrictos, como el de la SBS, lo que garantiza estándares adecuados de control y supervisión, puntualizó.

En la misma línea, explica que la medida permitirá generar sinergias en costos dentro de los grupos financieros. “Existen AFP vinculadas a sociedades administradoras de fondos mutuos -como Habitat con Prudential o Profuturo con Scotia Fondos-, lo que facilitará que una misma institución ofrezca ambos productos sin intermediarios”, enfatizó.

El especialista considera que el principal beneficiado con este proyecto sería el mercado de fondos mutuos -frente al sistema de pensiones o la banca de inversión-, al ampliarse su red de distribución.

Proyecto estará disponible para consulta pública hasta el 23 de abril.

Gradual. Se prevé un efecto positivo, aunque moderado, en la evolución de los fondos mutuos, considerando que buena parte del ahorro de las personas aún se mantiene en depósitos tradicionales, sostuvo Espada.