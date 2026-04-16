La SMV sostiene que la incorporación de estos nuevos actores generará sinergias positivas en el mercado
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentó un proyecto normativo que plantea incorporar a las AFP y a los bancos de inversión como nuevos distribuidores de fondos mutuos, en una medida orientada a ampliar los canales de acceso a estos instrumentos de inversión.

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