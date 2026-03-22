Este sistema funciona a partir de aportes mensuales realizados por un grupo de participantes, quienes acceden a la adjudicación de un bien, especialmente vehículos, a través de sorteos o remates.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El mercado de fondos colectivos en el Perú ha mostrado una evolución positiva en los últimos años. En este contexto, el ingreso de nuevos actores busca dinamizar la oferta.

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