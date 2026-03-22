Al cierre de 2025, los activos administrados alcanzaron los US$ 466 millones, lo que representó un crecimiento de 18.9% frente al 2024, reflejo de un mayor dinamismo del sistema y una creciente adopción de este mecanismo de ahorro programado.

En línea con este desempeño, el número de asociados también se incrementó, pasando de 61,962 en 2024 a 71,678 en 2025.

Actualmente, el mercado cuenta con nueve jugadores, a los que ahora se suma Fondos Colectivos MAF, en un contexto donde la mayor competencia podría impulsar nuevas propuestas.

La propuesta del nuevo competidor apunta a atender a un segmento de clientes que, si bien cuenta con capacidad de ahorro mensual, no siempre logra acceder a financiamiento tradicional para la compra de un vehículo.

En ese contexto, el modelo de fondos colectivos se presenta como una alternativa planificada. Este sistema funciona a partir de aportes mensuales realizados por un grupo de participantes, quienes acceden a la adjudicación de un bien, especialmente vehículos, a través de sorteos o remates.

Se trata de un mecanismo supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que actualmente representa cerca del 8% de las ventas de vehículos en el país.

Desde la compañía sostienen que el mercado local aún tiene margen de crecimiento. En economías como Brasil, los sistemas de consorcios registran una mayor penetración en el sector automotriz, lo que evidencia el potencial de expansión de este modelo en el Perú en los próximos años.

Más o menos un 20% de lo que financia MAF en crédito vehicular es a emprendedores.

El desarrollo de la propuesta se basó en estudios de mercado y en la denominada “voz del cliente”, lo que permitió identificar tanto los beneficios del sistema como los principales puntos de mejora percibidos por los usuarios.

Asimismo, se recogió información de la red de concesionarios de Toyota del Perú para diseñar una oferta alineada con las necesidades del mercado.

“Con este lanzamiento buscamos ampliar las alternativas de acceso al vehículo propio en el país. Los fondos colectivos permiten planificar la compra de manera ordenada, bajo un esquema transparente y con beneficios diferenciados”, señaló Claudia Alvarado, gerente general de la firma.

La estrategia de la empresa se sustenta en la transparencia en la información sobre los procesos y tiempos de adjudicación, y la alianza con Toyota del Perú, que integra la experiencia de compra a través de su red de concesionarios, refiere la especialista.

Como parte de sus metas iniciales, la empresa proyecta colocar más de 2,000 certificados durante su primer año de operaciones.