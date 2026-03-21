Caja Arequipa anunció recientemente que superó los S/ 9,000 millones en captaciones al cierre de enero, lo que representa un crecimiento de 11% respecto del año anterior.

A fin de continuar en esta senda, la entidad edil viene reforzando su estrategia de captación y evalúa nuevas alternativas para incorporarlas en su oferta de depósitos.

Uno de los focos está en la repotenciación de cuentas de ahorro segmentadas, como las dirigidas a públicos específicos -por ejemplo, cuentas juveniles-, donde se busca reforzar sus atributos y hacerlas más atractivas, sostuvo Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de la Caja Arequipa.

El objetivo es facilitar que cada cliente identifique con mayor claridad qué producto se ajusta a su perfil y necesidades, en un contexto donde la personalización gana relevancia, indicó.

En paralelo, la entidad también apunta a impulsar depósitos con beneficios progresivos, como aquellos que incrementan su rentabilidad en el tiempo.

Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.

Así, uno de los cambios más relevantes en evaluación, según Chacaltana, es la posibilidad de introducir depósitos con tasas de interés variables, una alternativa poco desarrollada en el mercado local.

Actualmente, la oferta en Perú se caracteriza por tasas fijas, donde el cliente conoce desde el inicio el rendimiento que obtendrá al final del plazo, mencionó.

La propuesta de tasas variables implicaría que el rendimiento esté vinculado a un indicador de referencia, permitiendo ajustes en función de las condiciones del mercado, explicó.

Este esquema ya es común en economías como Estados Unidos, donde existen referencias ampliamente utilizadas, pero en el caso peruano aún falta desarrollar un mercado más profundo y líquido que sirva como base para este tipo de productos en soles.

A estos esfuerzos se suma el avance en frentes clave como la digitalización, destacó el ejecutivo, el perfilamiento de clientes y los programas de fidelización, aspectos que las microfinancieras consideran fundamentales para cerrar brechas frente a la banca tradicional.