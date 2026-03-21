Caja Arequipa viene priorizando también frentes clave como la digitalización. (Foto: Caja Arequipa)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las entidades microfinancieras en Perú vienen afinando su estrategia en el negocio de captaciones, con nuevos productos y mejoras orientadas a diferenciarse de la banca tradicional y responder mejor a las necesidades de sus clientes.

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