La recesión que atravesó el Perú en 2023 afectó, sobre todo, a sectores más vulnerables.
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Zulema Ramirez Huancayo
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En un contexto en el que las cajas municipales buscan fortalecer su solidez financiera y ampliar su capacidad de otorgar créditos, el reforzamiento patrimonial se vuelve clave para sostener su crecimiento y mejorar sus indicadores de solvencia.

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