Contar con un mayor capital permite a estas entidades financieras expandir su cartera, enfrentar eventuales riesgos y cumplir con los requerimientos regulatorios del sistema, señaló Arturo García, docente de Esan.

En esa línea, Caja Cusco informó -mediante un hecho de importancia en la SMV- sobre la posibilidad de incorporar a un nuevo socio estratégico mediante una potencial inversión en su capital social.

Según el documento, el Directorio aprobó en su sesión del 12 de marzo de 2026 los términos y condiciones contenidos en un Term Sheet fechado el 25 de febrero, que establece las bases preliminares para el ingreso de un tercero inversionista.

La propuesta será elevada a la Junta General de Accionistas para su evaluación y eventual aprobación. De concretarse, la operación implicaría un aumento de capital y la incorporación de un nuevo accionista en la estructura societaria.

Asimismo, se propondrá delegar facultades al Directorio y a la Gerencia Mancomunada para implementar el eventual aumento de capital, definir los términos finales del acuerdo, suscribir los documentos contractuales, realizar las modificaciones estatutarias necesarias y gestionar los trámites ante las autoridades competentes.

La recesión que atravesó el Perú en 2023, marcada por conflictos sociales, eventos climáticos adversos, el déficit de fertilizantes para la campaña agrícola y el anuncio de un posible Niño Costero, golpeó con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la economía, indicó García.

Este escenario impactó especialmente a los pequeños negocios y a las personas de menores ingresos, elevando los niveles de morosidad en el segmento de micro y pequeñas empresas (mype), comentó. “El deterioro en la calidad de la cartera llevó a varias microfinancieras a evaluar estrategias para fortalecer su posición financiera. Una de ellas ha sido la búsqueda de socios estratégicos que aporten capital, experiencia y tecnología”, expresó.

En los últimos meses, diversas entidades han sostenido negociaciones con potenciales inversionistas con el objetivo de reforzar su patrimonio y mejorar su capacidad de financiamiento, dijo García.

“Para los clientes de la caja esto también representaría un beneficio. Un mayor capital permite contar con más recursos para otorgar créditos, además de brindar un mayor colchón frente a eventuales shocks económicos”, destacó.Asimismo, la incorporación de nuevos socios puede aportar conocimiento especializado, mejorar la gobernanza corporativa e impulsar el desarrollo de productos más competitivos para los clientes, detalló.

En el mediano plazo, este fortalecimiento también podría contribuir a reducir gradualmente el costo del crédito, anotó.