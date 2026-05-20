20 de mayo del 2011. Hace 15 años

BANCA SE RESISTE A DAR COSTO REAL DE LOS CRÉDITOS

Pese a que es obligatorio, la Superintendencia de Banca reconoce que información no se brinda fácilmente a los clientes. En más de un préstamo, su costo real puede llegar a triplicar la tasa de interés efectiva anual que se exhibe a los clientes. Poreso, la Superintendencia de Banca recomienda que se debe presionar a las entidades para que muestren la información. Hay muchos ejecutivos bancarios que desconocen lo que es la tasa de costo efectivo anual y no saben qué responder cuando les preguntan los clientes.

20 de mayo del 2011. Hace 15 años. INEI: Pobreza disminuyó en el 2010 en el país.

20 de mayo del 2016. Hace 10 años

PESE A TODO LIMEÑOS SE MANTIENEN OPTIMISTAS

El índice de confianza del consumidor de Apoyo Consultoría pasó de 55 a 53 puntos en mayo último, pero sigue por encima de los 50 puntos registrados en el primer trimestre del 2016. En mayo, el índice de confianza del consumidor de Apoyo Consultoría para Lima Metropolitana bajó dos puntos en comparación con el nivel registrado en abril, hasta 53 puntos, pero se mantuvo en un nivel mayor al observado en el primer trimestre (1T2016) de este año (50 puntos).

20 de mayo del 2021. Hace 5 años

CLASE MEDIA CAE DE 46% A 34% POR PANDEMIA

Se estima que 3.6 millones dejaron de pertenecer a este grupo. Especialista Javier Herrera señala que debido al desempleo y a que aún no se recupera la masa salarial hay hogares que pasaron a la condición de pobreza. INEI advierte que el 35.5% está en situación vulnerable.