Los planes futuristas de Musk han convencido a los analistas a ver a Tesla Inc. como una empresa de robótica más que como una automotriz. También sentó las bases para que SpaceX aspire a una valuación de US$ 2 billones cuando salga a bolsa en las próximas semanas. Los escépticos hablan de valuaciones desorbitadas. Pero, después de que el mercado respaldó a Tesla, muchos creen que el mayor riesgo de la OPI de SpaceX es quedarse afuera.

Aswath Damodaran, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York y autor de varios libros sobre finanzas corporativas y valuación, no está convencido de la valuación buscada. Aunque no compraría a una valuación de US$ 2 billones y preferiría una más cercana a US$ 1 billón, cree que SpaceX tiene un enorme potencial alcista.

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“La opcionalidad es hoy más rica en SpaceX que en Tesla”, dijo en una entrevista. “En este momento SpaceX está tan por delante de la competencia que se encuentra en mejor posición que Tesla para concretar esa opcionalidad”.

La prima de valuación que los analistas asignan a los negocios más especulativos de Tesla se basa en el historial transformador de Musk. En pocas palabras, hizo ganar mucho dinero a mucha gente. Para que SpaceX justifique una valuación superior a US$ 2 billones, como informó Bloomberg News que busca alcanzar, cualquier modelo deberá incorporar esa prima asociada a Musk.

Damodaran destacó el éxito logrado hasta ahora por Tesla y SpaceX: “Hay que reconocerle el mérito porque creó dos compañías que son verdaderas maravillas tecnológicas”.

El caso de Tesla

Desde hace años, Tesla cotiza con una valuación que supera ampliamente incluso a su par más caro entre las Siete Magníficas, con una relación precio-beneficio futuro más de cinco veces superior a la de Apple Inc.

Ningún analista de Wall Street otorga demasiado crédito de largo plazo al negocio automotor de Tesla. A pocos realmente les importa que planee gastar más de US$ 25,000 millones este año. Para justificar un potencial alcista sobre la capitalización bursátil de US$ 1.59 billones de la compañía, los analistas se enfocan en inteligencia artificial, autos autónomos y Optimus, un proyecto de robots que lleva más de cuatro años en desarrollo.

Más de dos docenas de analistas con recomendación de compra creen que proyectos como Cybercab y Optimus valen más para Tesla que su negocio de venta de autos, que ha mostrado un crecimiento modesto.

(ARCHIVOS) Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, habla durante un evento público organizado por America PAC en apoyo del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump en el Greater Philadelphia Expo Center en Oaks, Pensilvania, el 18 de octubre de 2024. (Foto de RYAN COLLERD / AFP)

Los optimistas de Tesla apuestan a que la automotriz logrará desplegar Robotaxis disponibles a nivel nacional y robots humanoides que tomen la posta. Un relevamiento de informes de analistas muestra que Optimus y los Robotaxis representan más de la mitad de sus valuaciones por suma de partes. Y la mayoría está dispuesta a mirar muy lejos en el futuro para que esas iniciativas generen ganancias.

Por ejemplo, Alexander Potter, analista de Piper Sandler, calificó las ventas de vehículos como una “fuente menor de ingresos a largo plazo” en una nota del 10 de mayo sobre el futuro de Tesla y su visión de que “Tesla no es una automotriz”. Se espera que las ventas de autos alcancen su pico en unos cinco años. Después, los viajes en Robotaxi, las licencias y suscripciones de conducción autónoma total y los seguros pasarían a representar la mayor parte de los ingresos.

Los escépticos también son contundentes. El analista de UBS Joseph Spak advirtió a sus clientes sobre el enorme costo de desarrollar inteligencia artificial física y señaló que los US$ 25,000 millones de gasto previstos este año son apenas el comienzo. También consideró que los comentarios de Musk durante la conferencia de resultados de abril fueron “más moderados” respecto al ritmo de avance de Robotaxi y Optimus.

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Las apuestas futuristas de SpaceX son, si acaso, todavía más difíciles de valorar. Más allá de negocios centrales como los contratos con el gobierno de EE.UU. para lanzar cohetes y el internet satelital Starlink, gran parte de una valuación de US$ 2 billones dependería de los planes de Musk de instalar centros de datos en el espacio, construir una base en la Luna y eventualmente crear una colonia en Marte. El mercado potencial teórico es infinito, al menos para quienes creen ciegamente en esa visión.

El alza de casi 3,000% de las acciones de Tesla en la última década, y las enormes ganancias para sus seguidores, le dan al discurso de SpaceX un respaldo tangible: el FOMO, o fear of missing out, lo que se traduce como temor a quedar fuera.

“Muchos analistas ya decidieron de antemano que van a comprar SpaceX porque sienten que no pueden permitirse quedar afuera; así es como lo ven”, dijo Damodaran, de la Universidad de Nueva York. “El FOMO es fuerte porque vieron lo que pasa cuando se pierden la oportunidad”.

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Ark Investment Management, actual inversor en SpaceX y accionista histórico de Tesla, sostuvo que una valuación de US$ 1.75 billones está “basada en una trayectoria plausible” para los negocios centrales de cohetes e inteligencia artificial de la compañía.

“Los objetivos de Musk son ambiciosos bajo cualquier estándar histórico, y SpaceX ha demostrado repetidamente la capacidad de acortar los plazos que los escépticos daban por sentados”, escribió la firma el 20 de abril. “Aunque no es una garantía, creemos que ese historial es un dato relevante”.

Musk contra los escépticos

La capacidad de Musk para desmentir a los escépticos —o al menos convencer a suficientes inversores de largo plazo de respaldar su visión— no persuade a sus críticos, que consideran que las proyecciones simplemente no cierran.

Para Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jonestrading Institutional Services, con más de 30 años en Wall Street, el argumento de venta es difícil de justificar. “Estamos hablando de ingresos valorados a 100 veces”, dijo sobre la valuación objetivo de SpaceX, comparada con reportes que indican que generó aproximadamente US$ 20,000 millones en ventas el año pasado.

Incluso si los centros de datos espaciales se convierten en realidad, los inversores tienen pocas señales de que puedan ser más eficientes en costos que las instalaciones terrestres.

“Se está pagando por un éxito que todavía no se ha logrado y es una situación cargada de entusiasmo exagerado que, ya sea impulsado por inversores minoristas o no, no tiene relación con invertir en una empresa valorada según su capacidad de generar retornos rentables”, afirmó.

Más allá de si tiene sentido asignar múltiplos tan elevados a líneas de negocio que están en una etapa temprana y claramente especulativa, una pregunta clave es si los inversores individuales leales a Musk aparecerán masivamente durante la OPI y en los primeros días de cotización. La compañía planea vender hasta 30% de las acciones a operadores minoristas, lo que en una colocación de US$ 75,000 millones equivaldría a US$ 22,500 millones.

Esa cifra duplicaría ampliamente las compras netas totales de Tesla por parte de inversores individuales en el último año, según datos de Vanda hasta el 14 de mayo. De hecho, sería superior al total de entradas netas hacia todos los activos —desde acciones individuales hasta fondos cotizados— durante el último mes, muestran los datos.

Para O’Rourke, de Jonestrading, la OPI de SpaceX podría ser una señal de que los buenos tiempos no durarán para siempre.

“Estas son las cosas que se ven cerca de los techos de mercado y en las burbujas”, dijo O’Rourke. “Cuando miremos hacia atrás dentro de un año, creo que será una señal clave”.