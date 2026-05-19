Instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California.
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Agencia Bloomberg
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Elon Musk ha pasado gran parte de las últimas dos décadas convirtiendo ideas de ciencia ficción en negocios reales. En el proceso, enriqueció a quienes apostaron por él y se ganó la confianza de buena parte de Wall Street. Ahora, más allá de los cohetes y los autos eléctricos, sus compañías también están cambiando la forma en que los analistas valoran las empresas, al impulsar el uso de múltiplos basados en lo que algunos académicos llaman “opcionalidades”.

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