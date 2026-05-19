Las intensas lluvias han provocado inundaciones en varias calles de Pucallpa, dificultando el tránsito y perjudicando a los ciudadanos. Según reportes iniciales, las precipitaciones habrían iniciado en torno a las 11:00 p.m. de ayer y habrían durado unas 7 horas.

Las inundaciones se han reportado tanto en el centro de Pucallpa como en zonas periféricas. Avenidas principales como la Túpac Amaru se vio cubierta de agua y el tránsito también se vio afectado.

El friaje provoca en las regiones afectadas sensación de frío, intensas precipitaciones y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 50 km/h, detalló el Senamhi.

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Asimismo, las lluvias provocaron la inundación de aulas y ambientes administrativos de una institución educativa en Pucallpa que actualmente funciona en módulos de contingencia mientras se construye su nueva infraestructura.

Según informó el director del plantel en Canal N, el agua alcanzó entre 20 y 30 centímetros de altura, ingresando a salones, oficinas, biblioteca y almacenes, situación que nunca antes se había registrado con esa magnitud.

“Normalmente esta zona siempre se aniega porque se cruzan dos caños, uno que viene desde los jardines y otro desde el aeropuerto, pero nunca había sobrepasado los niveles de la infraestructura”, explicó la autoridad educativa.

¡Atención Perú! Senamhi emite alerta naranja en estas 12 regiones debido a peligroso fenómeno. (Fuente: El Peruano)

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Módulos afectados por el segundo friaje

El director precisó que la inundación ocurrió a raíz de las fuertes precipitaciones asociadas al segundo friaje anunciado para esta semana en la Amazonía peruana. Actualmente, los estudiantes reciben clases en módulos temporales debido a que la institución se encuentra en proceso de reconstrucción.

El agua tardó varias horas en retirarse y personal de la escuela trabajó con escobas y recogedores para intentar evacuarla de los ambientes afectados.

Documentos y mobiliario dañados

Entre los daños reportados figuran documentos académicos, tesis, materiales almacenados y posibles afectaciones en el piso de los módulos, elaborado con materiales que podrían deteriorarse tras permanecer húmedos.

“Lo que estaba en las partes bajas de las estanterías se ha mojado. Tenemos preocupación porque el piso podría hincharse y dañarse”, indicó el director.

En total, al menos 11 módulos, seis aulas y diversos ambientes administrativos resultaron afectados por la inundación. Las autoridades educativas esperan que el agua termine de retirarse para evaluar los daños y determinar si las clases podrán continuar con normalidad en los próximos días.