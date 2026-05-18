Indeci advierte que 132 distritos de la selva se encuentran en riesgo por fuertes lluvias. (Foto: Andina)
Indeci advierte que 132 distritos de la selva se encuentran en riesgo por fuertes lluvias. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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se encuentran en riesgo por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa.

en donde ser advirtió de la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes asociadas al segundo friaje del año, estimadas del lunes 18 al miércoles 20 de mayo.

El documento señaló que la región San Martín tiene la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto con16, seguido de Amazonas con 4, Ayacucho y Pasco con 2, así como Cajamarca, Junín y Loreto con 1.

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Además, 105 distritos de estas regiones, excepción de Cusco, Huánuco y Ucayali, presentan riesgo alto.

Ante ello, e, así como asegurar la operatividad de centros de salud, bomberos y comisarías ante posibles emergencias.

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Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Indeci pidió a las autoridades locales verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas, con el objetivo de dirigir a la ciudadanía a zonas seguras. (Foto: Andina)
Indeci pidió a las autoridades locales verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas, con el objetivo de dirigir a la ciudadanía a zonas seguras. (Foto: Andina)

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