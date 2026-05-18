El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 132 distritos de la selva peruana se encuentran en riesgo por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa.

Este escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico 188 del Senamhi, en donde ser advirtió de la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes asociadas al segundo friaje del año, estimadas del lunes 18 al miércoles 20 de mayo.

El documento señaló que la región San Martín tiene la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto con16, seguido de Amazonas con 4, Ayacucho y Pasco con 2, así como Cajamarca, Junín y Loreto con 1.

Además, 105 distritos de estas regiones, excepción de Cusco, Huánuco y Ucayali, presentan riesgo alto.

Ante ello, el Indeci pidió a las autoridades locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas, con el objetivo de dirigir a la ciudadanía a zonas seguras lejos de ríos y quebradas, así como asegurar la operatividad de centros de salud, bomberos y comisarías ante posibles emergencias.

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.