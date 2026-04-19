Advertencia. 508 distritos de la sierra centro y sur del Perú se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros tipos de movimientos en masa, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Esta previsión deriva del escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, ante el Aviso Meteorológico 151 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

En este se anunciaron precipitaciones de ligera a moderada intensidad hasta el lunes 20 de abril, informó la Agencia Andina.

Dentro de ese marco, Huancavelica es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 54, seguido de Apurímac (48), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (29), Arequipa (12), Junín (11) y Moquegua y Tacna (1).

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En esas mismas regiones, hay 277 jurisdicciones distritales que se encuentran en riesgo alto. El listado completo de ellos puede consultarse haciendo clic en este enlace.

Exhortación a población y autoridades

Frente a dicho pronóstico, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales tomar las medidas preventivas correspondientes.

Estas acciones deben comprender revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.

También se debe garantizar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de presentarse una emergencia.

Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales tomar las medidas preventivas correspondientes. (Foto: Andina)

En cuanto a la población, el Indeci invocó a proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.