El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mediante su directora de meteorología, Grinia Ávalos, se refirió a recientes reportes internacionales que señalan una elevada probabilidad de que se configure un fenómeno El Niño de alcance global en los próximos meses.

En diálogo con Canal N, Ávalos precisó que estas proyecciones se sustentan en modelos climáticos, como los elaborados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, y subrayó la importancia de evaluar no solo la magnitud del calentamiento, sino también su localización en el Pacífico ecuatorial.

La especialista explicó que la comunidad científica divide el océano Pacífico en distintas zonas para un análisis más detallado. En esa línea, indicó que el denominado Niño global está vinculado al calentamiento del Pacífico Central, mientras que el Niño costero se focaliza en áreas próximas a Sudamérica.

Añadió que actualmente se registra una condición cálida en el mar que podría prolongarse, al menos, hasta diciembre, con una intensidad que alcanzaría niveles moderados.

“La Comunidad Científica ha dividido el Pacífico ecuatorial en algunos cuadrantes para especificar. Para las agencias nacionales, la zona importante de monitoreo es la región del Pacífico Oriental. Sobre esa zona se ha dicho que la condición cálida se va a extender por lo menos hasta diciembre. No se descarta que entre el otoño e invierno puedan llegar a una intensidad moderada del Niño, para el Perú”, sostuvo Ávalos.

Senamhi advierte que el calentamiento del Pacífico podría elevar temperaturas en la costa peruana hasta fin de año. Foto: Andina.

¿Cómo variarán la temperatura?

Ávalos indicó que este contexto se traduciría en un incremento de temperaturas en la costa norte y central del país, con valores que podrían ubicarse entre uno y dos grados por encima de lo habitual.

En el caso de Lima, detalló que durante el otoño las temperaturas diurnas podrían elevarse de los usuales 19 o 20 grados a rangos cercanos a 21 o 22 grados. En invierno, añadió, también se observarían registros superiores a los promedios históricos.

“Las consecuencias son que se tenga un otoño e invierno más cálido de lo usual. Toda esa condición del evento cálido hasta diciembre incidiría principalmente en la costa norte y central con temperaturas de 1 o 2 grados por encima de lo normal. Quiere decir que si en Lima lo normal para el otoño durante el día son 19 o 20 grados, se puede llegar a los 21 o 22 grados. En invierno igual”, agregó.

Proyección de lluvias

La funcionaria señaló que, si se mantiene un escenario de Niño moderado hasta diciembre, no se anticipan lluvias intensas en el corto plazo. No obstante, advirtió que una prolongación del calentamiento más allá de ese periodo podría derivar en un ciclo de precipitaciones más activo.

Asimismo, indicó que será desde junio cuando los modelos climáticos brinden mayor precisión sobre la evolución del fenómeno, lo que permitirá determinar si se consolida como un evento global y estimar sus impactos en el Perú.

En ese contexto, aclaró que el término “Super Niño” alude a la intensidad del evento y no debe confundirse con el concepto de Niño global, que hace referencia a su extensión en el Pacífico.

Finalmente, Ávalos remarcó que el calentamiento global es un factor vigente que incide en la frecuencia del fenómeno El Niño, el cual podría registrarse con mayor recurrencia en los próximos años.