La situación geopolítica y el cambio climático generan incertidumbre para las proyecciones del segundo trimestre del 2026. (Imagen: Andina)
La situación geopolítica y el cambio climático generan incertidumbre para las proyecciones del segundo trimestre del 2026. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Tras un verano complicado por la crisis del gas y el inicio del fenómeno de El Niño, la economía peruana se alista para un segundo trimestre aún expuesto a riesgos climáticos. Sin embargo, se prevé un mejor desempeño durante estos próximos meses.

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