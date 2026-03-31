Solo en el primer trimestre, los expertos consultados por Gestión estiman que el crecimiento habría sido menor al esperado inicialmente debido a la interrupción del suministro de gas , lo que afectó principalmente a la producción primaria en marzo .

Ante las complicaciones que generó esta situación, el Instituto Peruano de Economía (IPE), Thorne & Associates y Macroconsult calculan que la producción nacional habría alcanzado un avance de entre 1.9% y 2.6% durante el promedio de los meses de enero, febrero y marzo. Antes de la rotura del ducto de gas natural se esperaba un PBI superior al 3% para el inicio del 2026.

¿Cuánto crecería el PBI en el segundo trimestre del 2026?

Pese al golpe, las proyecciones apuntan a una progresiva recuperación a partir de abril. Si bien el mes arranca con los feriados de Semana Santa, se espera un rebote de la producción que podría llevar a un crecimiento de más de 4% en abril, indicó Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

“Abril sería el mes (con el crecimiento) más alto del año, pero no porque tenga algo especial, sino porque las fábricas van a producir más para recuperar los inventarios de marzo cuando no podían producir. Entonces eso jala al segundo trimestre”, comentó a Gestión.

Con este impulso que se daría principalmente por los rubros de industria y construcción, Macroconsult estima que la producción nacional podría crecer 3.8% durante el segundo trimestre.

En una línea similar, el IPE proyecta un avance de 3.5% para los próximos tres meses. Para Martín Valencia, economista del IPE, el crecimiento se aceleraría en los próximos meses, impulsado por el dinamismo de la demanda interna y otros factores estadísticos.

“El volumen de exportaciones del segundo trimestre del año pasado fueron bajas, lo que deja una base menor y por ello esperamos que en este segundo trimestre las exportaciones se aceleren por este efecto estadístico. Por otro lado, no hay señales de que la inversión privada vaya a desacelerarse mucho porque el consumo interno de cemento estaría creciendo a doble dígito y también las importaciones de bienes de capital”, sostuvo.

Pese al golpe, se prevé una recuperación progresiva a partir de abril. Se calcula que la economía peruana mostraría una mejora en el segundo trimestre creciendo entre 2.3% y 3.8%.

Pero no todas las estimaciones son tan optimistas. Aunque la expectativa es mejor de lo que se habría alcanzado en el primer trimestre, el director principal de Thorne & Associates, Alfredo Thorne, precisó que sus proyecciones para estos siguientes meses también han sido corregidas a la baja.

Thorne precisó que a inicios del 2026 estimaban un crecimiento económico de 3.3% para el período abril-junio, pero ahora se espera un PBI más cercano a 2.3%. Según explicó, la normalización tras el choque del gas no sería inmediata debido a que los precios del GLP y de la electricidad se han mantenido elevados, afectando tanto a hogares como a empresas.

“En marzo vas a tener una caída muy fuerte del PBI que de alguna manera se extiende hasta abril y mayo. La normalización no es de una vez por todas, es una normalización gradual”, señaló.

Mayores riesgos

Uno de los principales focos de incertidumbre sigue siendo el cambio en las condiciones climáticas. Recientemente la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que hay posibilidades de que El Niño costero alcance una magnitud moderada entre mayo y julio.

Valencia considera que su impacto sería limitado si se mantiene entre débil y moderado, lo que reduciría los efectos sobre actividades como agro y pesca. Sin embargo, advirtió que “siempre hay que ser cautos”, dado que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente tal y como ocurrió en el 2017.

“ Probablemente se va a abrir la primera temporada de pesca en la zona norte centro, pero si no se da una cuota muy alta sería un factor a la baja. Otro factor es que usualmente con el fenómeno del niño se dan sequías en el sur andino y por lo tanto eso podría afectar la producción de cultivos como papa, maíz, quinua, entre otros ”, explicó.

Una intensificación del Fenómeno de El Niño también afectaría a la manufactura primaria, asociada a la pesca por la elaboración de harina de pescado. Este sector, añadió Thorne, también podría verse golpeados por la desaceleración de la minería, que incluso se está previendo en las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El economista apuntó que el riesgo climático no es el único factor de riesgo, pues la guerra en Irán también pone en alerta a las expectativas del segundo trimestre.

“El riesgo geopolítico cada vez se hace más grande. Esto está durando y teniendo impacto sobre la economía americana que fundamentalmente nos afecta mucho y también al precio del precio del petróleo y sus derivados como la urea que se usa en la agricultura”, precisó.

Cuba de Macroconsult coincidió en que el factor geopolítico podría terminar generando un ajuste a la baja de las proyecciones no solo del trimestre, sino del año. Por ahora, para el cierre del 2026 aún se espera un crecimiento de alrededor de 3.2%.

“Se espera que lo de la guerra sea transitorio, pero si demora varias semanas puede causar una fuerte desaceleración del PBI mundial y también más inflación por el petróleo, como lo que ocurrió por la guerra de Ucrania en 2022. Ese escenario aún no se está contando, sería una baja fuerte para el mundo y también en Perú”, subrayó.

Otro riesgo que podría cambiar los resultados del año son las elecciones presidenciales, pues durante este trimestre se conocerá a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, lo que podría generar mayor incertidumbre a las expectativas empresariales a futuro.

La guerra en Irán impulsa los precios del petróleo y derivados. (Imagen: Andina)