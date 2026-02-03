El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que está elaborando un estudio sobre los nuevos motores o industrias que tienen potencial para impulsar la actividad económica del Perú.

“En el MEF estamos haciendo, y ya casi terminando, un estudio que espero podamos publicar pronto sobre los nuevos motores”, manifestó el viceministro de Economía, Gerardo López, a Andina.

“Hemos encontrado algunas industrias que, si bien es cierto parecieran consolidadas, tienen bastante campo de crecimiento y potencial”, agregó.

Gerardo López destacó a la actividad minera como un eje principal de la economía peruana, pero lo que tiene todavía un gran potencial es el rubro de los servicios complementarios a la minería.

“Evidentemente hay grandes proyectos de inversión minera en el Perú, lo cual es muy bueno, pero también están todos los servicios complementarios que demanda la minería donde nos estamos volviendo un país que tiene especialidad en eso y cuyos servicios podríamos exportarlos”, indicó.

“Además, si pensamos en motores de crecimiento deberíamos apuntar en, por ejemplo, el cobre, porque tanto la industria vehicular y eléctrica, así como la inteligencia artificial están demandando cada vez más ese mineral para utilizarlo en sus productos tecnológicos. Entonces, podríamos ser un país que comience a industrializar y pensar en productos con cierto valor agregado”, añadió.

El viceministro resaltó otros motores de crecimiento que podrían impulsar la economía peruana, los cuales se desarrollan, principalmente, en las regiones.

“La agroindustria es otro sector con importante potencial de crecimiento y donde estamos comenzando a exportar servicios complementarios, como por ejemplo la producción de maquinaria agraria”, refirió.

“También encontramos el turismo en varias regiones del país, el sector forestal en la Amazonía, además de las energías renovables donde ya se está desarrollando grandes proyectos”, señaló.