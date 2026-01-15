El crecimiento del PBI alcanzado en noviembre está por debajo de lo reportado en septiembre y octubre. (Foto: Andina)
La se desaceleró por segundo mes consecutivo en noviembre, creciendo solo 1.59%, informó el último reporte de producción nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El crecimiento del alcanzado en noviembre no solo está por debajo de lo reportado en los meses de septiembre (4.23%) y octubre (3.98%), sino que también es la segunda menor tasa de crecimiento del 2025 hasta la fecha (abril: 1.43%).

Es más, en ese mes, se advierte un retroceso en la producción de seis actividades económicas.

El resultado alcanzado solo supera a lo registrado en abril, cuando la producción nacional creció solo 1.43%. (Imagen: INEI)
LEA TAMBIÉN: Economía aún “se salva” de impacto por elecciones: ¿cuánto crecería trimestre a trimestre?

De esta manera, el PBI acumuló un crecimiento de 3.39% en los primeros 11 meses del año pasado. Cabe indicar que, para el cierre del 2025 el espera un avance de 3.5%, mientras que el proyecta un crecimiento de 3.3%.

A noviembre se destacó la dinámica de la producción de Construcción (5.90%), Transporte (5.09%), Agropecuario (4.94%), Comercio (3.46%), entre otros. En contraste, la única actividad económica que cerró en negativo fue la de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (-0.33%).

(Noticia en desarrollo)

El PBI acumula un crecimiento de 3.39% en los primeros 11 meses del año. (Imagen: INEI)

