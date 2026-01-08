Rollos de láminas de cobre en Revere Copper Products en Roma, Nueva York, EE.UU., el miércoles 6 de agosto de 2025. Fotógrafo: Lauren Petracca/Bloomberg
Rollos de láminas de cobre en Revere Copper Products en Roma, Nueva York, EE.UU., el miércoles 6 de agosto de 2025. Fotógrafo: Lauren Petracca/Bloomberg
La carrera por la inteligencia artificial y el aumento del gasto en defensa intensificarán una escasez proyectada de cobre, dadas las dificultades para expandirse por parte de los productores, según un nuevo estudio de S&P Global.

