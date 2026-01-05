La minera Antamina (joint venture conformado por BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi) presentó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha operación de cobre ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), como parte de su plan para extender la vida operativa de su mina ubicada en Áncash hasta el año 2036.

Dicho instrumento ambiental se enmarca en el proceso iniciado tras la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) en febrero de 2024, hito que permitió a la compañía avanzar con nuevas evaluaciones técnicas y operativas orientadas a garantizar la continuidad de una de las principales operaciones mineras del país.

El objetivo central del proyecto es optimizar la eficiencia del proceso productivo en el área de mina, manteniendo la operación en el largo plazo mediante mejoras técnicas que no implican impactos ambientales significativos, en línea con la normativa vigente y los estándares regulatorios aplicables al sector minero.

El denominado proyecto “Reposición Antamina” demanda una inversión total de alrededor de US$ 2,000 millones, incluyendo la etapa de construcción y la fase de sostenimiento durante la vida de la mina.

De obtener luz verde regulatoria y aprobación interna, el proyecto de Antamina habilitaría una inversión aproximada de US$ 729 millones a lo largo de la vida operativa de la mina. (Foto: GEC).

Próximos pasos de Antamina en Áncash

Entre las principales modificaciones contempladas por Antamina en el referido ITS, figuran la optimización del tajo abierto y de los depósitos de desmonte, así como ajustes en la metodología de codisposición de relaves en el desmonte (commingling). Estas acciones apuntan a reducir la huella ambiental de la operación mediante el uso de nuevas tecnologías para el manejo sostenible de los residuos mineros, además de cambios en distintos componentes auxiliares.

De ser aprobado por el Senace y por los procesos de gobernanza interna de la compañía, el proyecto habilitaría una inversión aproximada de US$ 729 millones a lo largo de la vida operativa de la mina, consolidando a Antamina como uno de los principales focos de inversión del sector minero en el Perú.

El ITS es un instrumento de gestión ambiental que se presenta cuando se proyectan modificaciones, ampliaciones o mejoras tecnológicas con impacto ambiental no significativo.

Antamina contempla ajustes en el tajo abierto y en los depósitos de desmonte, orientados a una gestión más eficiente del material. (Foto: GEC).

Luis Santivañez es el CEO de Antamina desde enero 2026

El Directorio de Compañía Minera Antamina designó a Luis Santivañez como nuevo CEO y gerente general de la compañía, cargo que asumió el 1 de enero de 2026. El ejecutivo reemplaza a Abraham Chahuan, quien pasó a desempeñarse como asesor del Directorio.

Santivañez cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria minera, con trayectoria en Perú, Australia y Centroamérica. Es ingeniero de profesión y se incorporó a la alta dirección de Antamina en julio de 2025, cuando asumió el cargo de director de Operaciones de la compañía.

Antes de su llegada a Antamina, el ejecutivo desarrolló una carrera de ocho años en Hudbay Perú, donde ocupó posiciones de alta responsabilidad, entre ellas vicepresidente y gerente general de la mina Constancia, además de director de Operaciones Mineras.