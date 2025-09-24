En medio de la creciente demanda global de cobre para impulsar proyectos de transición energética, la peruana Antamina anunció recientemente el inicio del proyecto de extensión de la vida de su operación de Áncash al 2036, tras haber recibido la aprobación de su modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) en febrero del 2024. Ahora, la compañía - joint venture conformado por BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi- detalla las actividades inmediatas en el marco de dicha iniciativa de US$ 2,000 millones y sus perspectivas de repunte de producción del metal rojo.
