Luis Santivañez, nuevo director de operaciones de Antamina, señaló que están empezando con las planificaciones para el recrecimiento de la presa de relaves y de los botaderos. Asimismo, han comenzado con las prácticas del reemplazo de equipos.

“En esta nueva etapa de operación, vamos a renovar parte de nuestra flota y vamos también a ampliar nuestras capacidades de mina. También estamos en plenos preparativos para hacer los siguientes mantenimientos grandes de planta concentradora, puerto y todo lo que necesitamos para tener una operación exitosa de acá al 2036”, comentó a Gestión, en Perumin 37 en Arequipa.

Para las diversas actividades contempladas en el proyecto, remarcó que la inversión se ejecutará de manera progresiva durante toda la vida de la mina. Sin embargo, la mayor parte de los US$ 2,000 millones de capital de crecimiento será desembolsado en los primeros tres y cuatro años.

“Las nuevas inversiones suman alrededor de US$ 2,000 millones, aparte viene el capital para mantener la operación. Entonces, el 2025 tendremos un aumento de 30% frente al 2024 y el 2026 otro 30% (de aumento)”, anotó.

Antamina hace un panorama de lo que será el aumento de producción en su unidad minera.

Proyectan retomar volumen estable de cobre en 2026

De enero a junio del 2025, Antamina produjo un total acumulado de 166,512 toneladas métricas finas (TMF) de cobre, 26% menos que el mismo periodo del 2024, retrocediendo así al cuarto lugar de los principales productores locales, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Frente a esa situación, Santivañez recordó que Antamina es un depósito polimetálico y, dependiendo de la zona en la cual se encuentran minando, pueden encontrar zonas más ricas en cobre o zinc durante algún año.

“Este año, en particular, la producción de cobre será menor al año anterior, alrededor de 380,000 toneladas, pero la producción de zinc será muy superior, algo de 450,000 toneladas y 17 millones de onzas de plata”, manifestó.

Sin embargo, destacó que el proyecto de extensión de vida de mina contribuirá precisamente a que la producción de Antamina no decrezca y continúe constante con los niveles de producción de años previos hacia el 2036. En ese sentido, desde el 2026, confían en retomar los volúmenes del metal rojo.

“El próximo año debemos estar por encima de 400,000 toneladas de cobre y en zinc va a bajar un poco. En cobre estaremos mejor frente a este año. El yacimiento es bastante bondadoso y nos permite mantener las capacidades de producción hasta el último año de operación”, anotó.