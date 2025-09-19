Producción de cobre: evolución el 2025 Vs 2024. Fuente: Minem

Sin embargo, más allá de las cifras positivas, en el análisis desagregado de la producción por empresas, se puede concluir que fue, principalmente, la actividad de una sola mina la que sustentó el crecimiento acumulado en lo que va del 2025: Las Bambas.

De enero a julio últimos, de las diez principales compañías cupríferas que operan en el país, sólo cuatro aumentaron producción: Las Bambas (en 65.7%), Quellaveco (en 8.0%), Chinalco (en 41.7%) y Marcobre, en 21.6%.

Actividad cayó en mayoría de grandes minas

Sin embargo, esa actividad se redujo en otras seis que figuran entre las top ten: Southern Perú (–0.5%), Cerro Verde (-11.0%), Antamina (-25.9%), Antapaccay (-24.4%), Hudbay (-3.1%), y El Brocal (-8.1%).

Producción de cobre por empresas, a julio de 2025. Fuente: Minem

Además, si se excluyera la actividad de Las Bambas y aún se incluyera la producción de otras 45 medianas y pequeñas empresas del ramo, en el acumulado, se obtendría poco más de 1 millón 316 mil toneladas, volumen que resulta 3.53% inferior que el alcanzado en el mismo periodo del 2024 (poco más de 1 millón 364 mil toneladas, excluyendo a la citada firma).

Vale indicar que esa compañía, de propiedad de MMG, se mantiene, desde junio, como el primer productor nacional de cobre, cuya actividad en ese mes creció en 63.5%, y en julio lo hizo en 65.7% versus similares periodos del año pasado. Representa, actualmente, el 15.8% de toda la producción local.

Estructura de la producción por principales empresas. Fuente: Minem

¿Qué explica estas variaciones?

Según el Minem, el aumento de julio se explicó por las mejores leyes de cobre obtenido por dicha firma de capitales chinos (leyes que aumentaron en 49.7%).

Sin embargo, para Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), puede haber diversas razones para la merma en la producción de algunas empresas, desde menores leyes del mineral, mantenimientos preventivos o ligeras reducciones en los planes de minado.

Además, en el caso de Las Bambas, refirió que el incremento en su actividad (en realidad) obedece a que la compañía está retomando niveles de producción que había planeado anteriormente, pero que venía retrasada.

Vale recordar que esa mina -que empezó a operar en 2016-, alcanzó una producción plena el 2018, con más de 400 mil toneladas anuales. Sin embargo, desde entonces, venía enfrentando desde bloqueos en las vías de acceso a su zona de operación por parte de las comunidades hasta invasiones de mineros ilegales en áreas donde planeaba aumentar actividad y mantener producción.

Tras superar esos problemas meses atrás, en lo que va de este año (de enero a julio), lleva una producción acumulada de 248,347 toneladas.

¿Aumentará la producción a corto plazo?

Para finales de este año, Gálvez estimó que, en general, el país podría registrar una producción de 2.8 millones de toneladas del metal rojo, volumen que, de alcanzarse, sería 3.7% mayor que en 2024 (2.7 millones de toneladas), pero no creyó que se llegue a los tres millones de toneladas, como había proyectado el Minem, anteriormente.

Además, el experto –consultado por Gestión- no consideró que vaya a repuntar la producción en el corto plazo, pues las inversiones previstas son –en muchos casos- para proyectos de reposición de reservas, que buscan prolongar la vida útil de minas, como el caso de Antamina. Lo mismo pasa con Chinalco.

En cuanto al proyecto Tía María (de Southern Perú), refirió que, si bien está avanzando con obras previas, aún entrará en producción dentro de dos años.

¿Cuánto cuesta retrasar un proyecto minero?

En tanto, Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, refirió que, si bien el Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros por US$ 64,000 millones y 84 iniciativas de exploración por US$ 1,039 millones, el país no logra despegar como potencia minera debido a trabas políticas, normativas y sociales.

“Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, sentenció, señalando que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble que lo que establecen los plazos normativos.

Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/ 12,000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/ 2,066 millones y la no generación de 8,500 empleos en la fase de inversión y 7,400 en la etapa de producción.

Presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, señala los impactos en la economía que genera retrasar proyectos mineros

A esto le sumó el impacto de la conflictividad social, estimando que entre 2021 y el primer trimestre del 2023, 11 unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país.

Estas interrupciones -indicó Torreblanca, durante su participación en un evento del sector- provocaron pérdidas de S/ 7,000 millones en PBI y S/ 1,791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).