Cada cuatro años que se retrasa un proyecto minero le cuesta al país S/12,000 millones, estima Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE Foto: Andina.
La producción nacional de cobre –que explica el 30.7% del valor total de las exportaciones del Perú- tuvo en julio un aumento de 2.0%, con lo que acumula un total de 1.5 millones de toneladas en los primeros siete meses del 2025, volumen 3.3% mayor respecto a igual periodo del 2024, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

