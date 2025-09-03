La minería ilegal ha invadido incluso áreas dedicadas a las actividades de exploración minera, según expertos
Elías García Olano
Elías García Olano

En las primeras horas de la mañana de ayer, el precio del oro marcó otro máximo histórico, al superar la barrera de los US$ 3,500 por onza troy, un 52% mayor que su valor promedio del 2024 (US$ 2,300). Así, alcanzó un nuevo “pico” en su crecimiento sostenido de la última década.

