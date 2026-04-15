15 de abril del 2011. Hace 15 años
PARA MEF ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN BOLSA
BVL revierte caída, sube 0.6%. Fondos de las AFP aprovechan oportunidades y hacen ganancias Se bate récord de negociación de acciones. BCR interviene con fuerza tras llegar el dólar a S/. 2.83. El ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo que la incertidumbre que ocasionó un sismo en la bolsa y el alza del dólar se debe a la falta de información de los candidatos, lo cual genera especulación.
15 de abril del 2016. Hace 10 años
CONGRESO GANA BATALLA A LAS AFP: SE PODRÁ RETIRAR 95.5% DE FONDOS
Ya no prescribirán aportes no pagados por las empresas. Se estima que se liberarán inicialmente recursos por S/ 2,500 millones. El Congreso aprobó por 84 votos a favor la insistencia del proyecto de ley que permite a los afiliados de las AFP, al cumplir los 65 años, retirar hasta el 95.5% de los fondos acumulados. No quedó claro cómo se administrará el 4.5% de los recursos que no se retirarán.
15 de abril del 2021. Hace 5 años
SE LANZA PLAN DE AYUDA DE S/ 1,806 MILLONES PARA MICROFINANCIERAS
Programa tiene como objetivo mantener flujo de créditos para las pequeñas y microempresas. Plan de capitalización y bonos contempla periodo de gracia y un plazo de repago hasta el año 2029. Se observarán proyectos de retiro de AFP y CTS. TC decidirá si hay topes a las tasas de interés.