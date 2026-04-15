15 de abril del 2011. Hace 15 años

PARA MEF ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN BOLSA

BVL revierte caída, sube 0.6%. Fondos de las AFP aprovechan oportunidades y hacen ganancias Se bate récord de negociación de acciones. BCR interviene con fuerza tras llegar el dólar a S/. 2.83. El ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo que la incertidumbre que ocasionó un sismo en la bolsa y el alza del dólar se debe a la falta de información de los candidatos, lo cual genera especulación.

15 de abril del 2011. Hace 15 años. Yanbal planea ingresar al mercado italiano este año.

15 de abril del 2016. Hace 10 años

CONGRESO GANA BATALLA A LAS AFP: SE PODRÁ RETIRAR 95.5% DE FONDOS

Ya no prescribirán aportes no pagados por las empresas. Se estima que se liberarán inicialmente recursos por S/ 2,500 millones. El Congreso aprobó por 84 votos a favor la insistencia del proyecto de ley que permite a los afiliados de las AFP, al cumplir los 65 años, retirar hasta el 95.5% de los fondos acumulados. No quedó claro cómo se administrará el 4.5% de los recursos que no se retirarán.

15 de abril del 2021. Hace 5 años

SE LANZA PLAN DE AYUDA DE S/ 1,806 MILLONES PARA MICROFINANCIERAS

Programa tiene como objetivo mantener flujo de créditos para las pequeñas y microempresas. Plan de capitalización y bonos contempla periodo de gracia y un plazo de repago hasta el año 2029. Se observarán proyectos de retiro de AFP y CTS. TC decidirá si hay topes a las tasas de interés.